Les Bleuets quittent le tournoi de Toulon sur un carton

France U19 6-1 Bahreïn U19

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un beau baroud d'honneur.Accrochée lors du match initial face au pays de Galles (0-0), puis battue par la Côte d'Ivoire (1-2), l'équipe de France U19 ne pouvait plus rallier les demi-finales du tournoi de Toulon avant son dernier match de poules. Les Bleuets terminent finalement par un carton 6-1 face au Bahreïn, grâce notamment à un doublé du Sévillan Bilal Boutobba et une perle du Stéphanois Arnaud Nordin À l'heure de tirer un premier bilan, le sélectionneur Jean-Claude Giuntini regrettait à l'issue de la partie au micro de beIN Sports que son équipe ait manqué d'efficacité dans le deuxième match face aux Ivoiriens.La Côte d'Ivoire et le pays de Galles terminent respectivement première et deuxième de la poule, et se qualifient pour le dernier carré.