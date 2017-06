Les Bleuets éliminés dès les huitièmes de finale de la CdM U20

France U20 1-2 Italie U20

Par Paul Thuault

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La fin du rêve bleu.Cruelle désillusion pour l'équipe de France sortie dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20 par l' Italie (1-2), qu'elle avait écrasée il y a à peine un an lors de la finale de l'Euro U19 (4-0). Elle aura manqué d'impact, de réalisme, de précision technique, bref, d'un ensemble de petits détails pour venir à bout ce ces jeunes Italiens assoiffés de revanche. Ludovic Batelli avait pourtant aligné son onze type, mis à part Alban Lafont dans les buts à la place de Paul Bernardoni , le gardien bordelais. Saint-Maximin, Augustin et Blas étaient alignés en attaque pour semer la panique dans la défense transalpine. Le début de match est d'ailleurs à l'avantage des, qui mettent une grosse pression mais Augustin manque de précision (6et 18). Les Italiens réagissent dans la foulée et passent tout près de l'ouverture du score à la dix-neuvième minute, la frappe en pivot de Favilli au point de penalty passe juste à côté du but de Lafont. Ce n'est que partie remise puisque huit minutes plus tard, Riccardo Orsolini , le jeune ailier de la Juve, est au deuxième poteau à la réception d'un centre de Giuseppe Pezzela. Son plat du pied côté opposé passe entre les jambes d' Alban Lafont , 1-0 pour l' Italie à la demi-heure de jeu. La France semble sonnée et Orsolini passe tout près du doublé dans la foulée sur une action similaire. L'espoir revient à la trente-sixième minute quand Amine Harit , intenable pendant le premier acte, s'infiltre dans la surface avant d'être fauché par Coppolaro. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty. Augustin se présente face Zaccagno, qu'il trompe d'une frappe à ras de terre plein centre pour l'égalisation française. 1-1 à la mi-temps.La première occasion de la deuxième période sera la bonne pour les Italiens. Trouvé sur une touche côté droit à la cinquante-troisième minute, Favilli déborde en toute tranquillité un Onguené qui a encore la tête aux vestiaires. Son centre, d'une précision diabolique, trouve la caboche de Giuseppe Panico à bout portant qui laisse Alban Lafont sans réaction. L' Italie reprend l'avantage. Un but qui aura au moins l'avantage de réveillertemporairement. À peine cinq minutes après le deuxième but italien, Jean-Kévin Augustin récupère un ballon à l'entrée de la surface avant d'envoyer une puissante reprise de volée cadrée mais Andrea Zaccagno réussit à la sortir d'un réflexe impressionnant à une main. JKA doit encore se demander comment il a fait. Derrière, les Français mettent la pression, obtiennent corner sur corner, sans réussir à forcer le verrou italien. Ce seront même les joueurs de la(en blanc pendant ce match) qui termineront le mieux la rencontre, marquant même deux buts refusés pour hors-jeu. Ils affronteront la Zambie en quarts. Triste fin pour les petits bleus.Un seul Mbappé vous manque, et la France est éliminée.