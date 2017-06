Les Bleuets déjà sortis à Toulon

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est pas la fête pour les Bleuets.Seulement un jour après l'élimination de l'Equipe de France U20 en huitième de finale de la Coupe du monde contre l'Italie, les U19 se font également éliminés prématurément d'une compétition. Lors du festival international espoirs de Toulon, la France est sortie dès la phase de poule, à cause d'une défaite 2-1 ce vendredi contre la Côte d'Ivoire. Malgré l'ouverture du score de Vincent Marcel et un poteau de Bilal Boutobba, les jeunes Français ont fini par craquer sur des buts d'Amani et Yaya.La fin de l'aventure.