Les Bleues reculent au classement FIFA

1

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Euro 2017 raté par l'équipe de France féminine a laissé des traces dans les esprits, mais aussi au classement FIFA.Conséquence directe de la déconfiture, le renvoi d'Olivier Echouafni n'a pas surpris grand monde et on souhaite bonne chance à Corinne Diacre pour remettre ses filles sur le bon chemin. Mais les Bleues ont également perdu leur place sur le podium du classement FIFA, et abandonnent la troisième marche pour la laisser aux Anglaises, leur bourreau lors du dernier Euro. La France est désormais quatrième devant le Canada , loin derrière les intouchables américaines.Les Hollandaises, championnes d'Europe en titre, font un bond de cinq places et viennent se loger au septième rang.