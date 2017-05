Les Bastiais énervés après leur défaite contre Paris

1

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Bastiais ont pris un vilain 5-0 cet après-midi au Parc des Princes, et ils ont du mal à s'en remettre.Il faut dire que cette défaite, en plus de scotcher un peu plus le SC Bastia à la dernière place du classement, s'est accompagnée d'une situation très litigieuse qui a mis hors d'eux les joueurs de Rui Almeida . C'est le but de Verratti qui pose problème, puisque cette crapule de Marco a planté une frappe de vingt-cinq mètres alors que tous les Bastiais s'étaient arrêtés de jouer parce que Matuidi était à terre et ne se relevait pas. «» , a déclaré Leca, très énervé après avoir encaissé le but, au point de prendre un carton jaune. Lenny Nangis était sur la même longueur d'onde : «Quant à Almeida, il a préféré temporiser en se contentant d'un simple : «(...)