Les banderoles vertes contre la LFP

Kop Nord et Kop Sud solidaires du peuple corse 25 ans après la catastrophe de #Furiani. #PasDeMatchLe5mai #ASSE pic.twitter.com/ejl77vLQ5I — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) 5 mai 2017

Hier c'était donc le 5 mai, jour hommage aux victimes du drame de Furiani.De nombreuses manifestations ont été organisées contre «» cette semaine. Comme à Sainté, où l' ASSE recevait Bordeaux et ses supporters en ont profité pour boycotter le match. Les kop sud et nord étaient à moitié vides, mais deux banderoles contestataires étaient bien en évidence.» et «» . Après le huis-clos qui a dérapé face à Rennes , les Stéphanois continuent de manifester leur mécontentement, match après match.Bon sinon, il est quand l'hommage à Galtier ?