Les bagarreurs auxerrois mis à pied

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de la trentième journée de Ligue 2 vendredi soir, les Auxerrois Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto ont illustré la rencontre face à Quevilly-Rouen (défaite 4-1) de leur génie en s'adonnant à un pugilat d'un rare ridicule.Lundi matin, l'AJ Auxerre a annoncé la mise à pied des deux belliqueux dont le contrat de travail et la rémunération ont été provisoirement suspendus en attendant leur convocation mardi prochain «» a annoncé le club bourguignon.Après les signatures des castagneurs Patrice Evra West Ham et Zinédine Machach Naples , on attend les transferts du duo Polomat-Barreto à Barcelone cet été.