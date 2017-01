Les arbitres seront enregistrés

0

Youtube

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On n'arrête pas le progrès.Lors du débriefing des six premiers mois de la professionnalisation du corps arbitral organisé cette semaine au siège de la FFF, La Ligue et la Direction technique de l'arbitrage ont présenté aux clubs un aperçu de ce que sera l'arbitrage du futur en Ligue 1 et Ligue 2.Alors que la Belgique servira de laboratoire pour la vidéo , les choses se feront les unes après les autres par chez nous. D'abord le son. Dans un petit mois, les arbitres, déjà équipés de micros et d'oreillettes pour communiquer entre eux, seront enregistrés. Leurs conversations ne seront pas rendues publiques, mais des extraits sonores seront mis à la disposition de la commission de discipline pour aider à trancher dans certains cas.L'arbitrage vidéo sera lui expérimenté la saison prochaine en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, à partir des quarts de finale. Et c'est seulement après ces quatorze rencontres qu'un avis sera donné quant à la généralisation de son utilisation dans les championnats de France de première et deuxième division en 2018-2019.Une décision qui ravit Monsieur Lannoy: