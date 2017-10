Les arbitres condamnent les insultes de René Ruello

LG

Le Syndic’ contre-attaque.Le SAFE (Syndicat des arbitres du football de l’élite) est revenu ce lundi sur les propos injurieux portés par le président rennais René Ruello , qui accusait Frank Schneider d’être un «» , dimanche.Via un communiqué, le syndicat blâme «» de Ruello, appelant les instances du football français à les «» .» , regrette ainsi le syndicat des arbitres, avant de proposer une plainte en justice pour diffamation et propos mensongers.Tout comme son président un peu plus tôt, Christian Gourcuff avait critiqué les décisions arbitrales lors du derby Guingamp-Rennes (2-0) , où le premier but guingampais était fortement contesté par le camp rennais, pour une main non sifflée.La paluche de la discorde.