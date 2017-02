Les arbitres allemands en faveur des exclusions temporaires

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n'y a donc pas que des détracteurs aux projets de réforme de Marco van Basten Le nom de Lutz Michael Fröhlich ne vous dira probablement rien, et pourtant, ce presque soixantenaire est président de la commission d'arbitrage de la Fédération allemande de football (DFB). Fait rare pour une institution réputée plutôt conservatrice, Fröhlich s'est prononcé pour la mise en place des exclusions temporaires à la place des cartons jaunes, comme l'a récemment suggéré Marco van Basten . «» , a-t-il déclaré au, avant d'ajouter qu'il les voyait comme un moyen de «» .Une déclaration étrange quand on sait qu'au cours de la phase aller de Bundesliga cette saison, seules quarante-quatre erreurs d'arbitrage ont été reconnues. Sur l'entièreté de la saison précédente, ce chiffre montait à 144. Mais pour Lutz Michael Fröhlich, des aménagements doivent être trouvés afin d'éviter que les différents corps arbitraux ne se retrouvent en permanence exposés au feu des critiques : «» , rappelle-t-il. Un bon point pour la venue de l'arbitrage vidéo dès la saison prochaine L'erreur a beau être humaine, si on pouvait s'en passer, ce serait encore mieux. Pour résumer.