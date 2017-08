Les années football de Conor McGregor

Il dispute cette nuit à Las Vegas ce que beaucoup d’experts considèrent comme le combat du siècle face à Floyd Mayweather. Mais avant de devenir une star de l’UFC, Conor McGregor a passé plusieurs années entre les rings de boxe et les terrains de football amateurs de la capitale irlandaise. Licencié pendant quatre saisons dans le club du Yellowstone Celtic, il a marqué ses coéquipiers par ses qualités de buteur. Ceux qui l’ont côtoyé ouvrent l'armoire à souvenirs.

Conor McGoleador

Un doublé et au lit !

Par Charles Thiallier, à Dublin

Évoquer le « Crumlin » à Dublin, devant une assemblée d’autochtones, provoque généralement des réactions très disparates. Ce quartier du sud de la capitale irlandaise est perçu par certains comme un repère pour les chefs de gangs et vendeurs de drogue de la ville, pour d’autres comme une zone résidentielle tranquille ayant l’avantage de ne se trouver qu’à quelques minutes de bus du centre-ville. C’est ici en tout cas que Conor Mcgregor a vu le jour, et distribué ses premiers coups au Crumlin Boxing club. Un club qui jouxte les terrains de football du Crumlin United (club formateur de Robbie Keane , ndlr), que le «» avait pris pour habitude d’utiliser lorsqu'il souhaitait rallonger ses séances d’entraînement : «» , expliquait-il en 2015 à l’En 2008, alors qu’il débute à peine sa carrière professionnelle dans le MMA, le boxeur irlandais s’engage avec le Yellowstone Celtic , club évoluant dans la Leinster Amator Football League, un championnat qui organise des rencontres entre les différentes équipes amateurs de la capitale irlandaise. «» , explique Robbie Beakfurst, entraîneur du Yellowstone Celtic qui a eu Conor McGregor sous ses ordres pendant environ quatre saisons. Le pari se révèle payant. Évoluant au poste d’attaquant de pointe, le futur champion de l'UFC enchaîne les grosses performances, et termine chaque saison meilleur buteur de son équipe avec au moins une vingtaine de buts au compteur. «» , rembobine Shane Mulraney, ancien coéquipier du «» pendant ses quatre saisons au club.Mark Walsh, le goal de l’équipe, a surtout été marqué par les qualités athlétiques de son ancien attaquant : «» Bien conscient que le joueur a une carrière de boxeur professionnel qui l’attend, son équipe lui réserve un traitement particulier. Il a le droit de rater certaines séances d’entraînement et peut se permettre d’arriver en retard aux matchs quand les horaires ne conviennent pas à son emploi du temps : «» , relate Shane Mulraney.Si Mcgregor justifie son traitement particulier sur le terrain, son attitude en dehors est également mise en avant par ses anciens coéquipiers : «» , sourit Mark. Mais c'est aussi sur les terrains de foot du coin que McGregor a posé les bases de ce décorum un peu arrogant dont les amateurs de MMA se délectent avant ses combats. Mark Walsh reprend : «» Seul regret pour ses deux anciens coéquipiers, la discipline et l’ambition de leur attaquant vedette l’obligeaient à manquer ce qui est considéré comme un moment particulièrement important dans le football irlandais : l’après-match. Au grand dam de son gardien de but : «Alors leaurait-il pu envisager une carrière de footballeur ? «» , tempère Mark. Le mieux placé pour répondre à cette question est sans doute Alan Power. Le milieu de terrain irlandais du club de Kilmarnock en première division écossaise a joué avec Conor McGregor durant son enfance, puis au niveau amateur, et s’était exprimé à ce sujet dans le quotidienau mois de février dernier : «» L’avenir lui a donné raison. Ce soir, en montant sur le ring, Conor Mcgregor empochera autour de 70 millions de dollars. De quoi payer sa tournée à Mark et Shane.