Les Anglais pas convaincus par l'assistance vidéo

Censée aider les arbitres à mieux diriger le jeu, l'assistance vidéo fait pour le moment plus parler d'elle pour ses manquements que pour son efficacité.Rebelote pendant le replay du huitième de finale de FA Cup entre Tottenham et Rochdale (6-1) où la si décriée VAR (video assistance referee) a volé la vedette aux acteurs présents sur le terrain.Avant même le début du match, les lignes, initialement peintes en bleu pour éviter d'être confondues avec la neige maculant la pelouse de Wembley, ont dû être repeintes dans un ton de bleu plus clair sur demande des responsables de la VAR.Après six minutes de jeu, le but à première vue tout à fait valable de Lamela est refusé après utilisation de la vidéo pour une poussée apparente de Llorente sur un défenseur de Rochdale. Outre l'ambiguïté de la faute, le problème réside surtout sur le manque de communication envers les joueurs et les supporters, laissés complètement dans le flou.Plus tard dans la mi-temps, c'est encore via l'que Tottenham obtient un penalty, marqué par Son, mais annulé quelques secondes plus tard à cause de la course d'élan saccadée de l'attaquant sud-coréen.La deuxième mi-temps se déroulera sans accroc, Tottenham inscrivant cinq buts, tous bien valables et validés.La révolution VAR est encore loin.