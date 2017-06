Les anciens de la Juve à fond derrière les Bianconeri

Anicien : Fernando Llorente est avec les tifosi de la Juve dans les rues de Cardiff, uno di noi @llorentefer19 ❤️ pic.twitter.com/7wwbE4NhrF — Juventus FR (@Juve_France) 3 juin 2017

⚪️⚫️⚪️⚫️Piccola carica prima del big match vi voglio di un grande bene ❤️vi auguro veramente di vincere questa Champions vi amerò per sempre 🖤i love this game ahahahahahah @juventus #juventus#juve#forzajuve#love#juventusfc#leader#champions#championsleague#finale#cardiff#ilovethisgame#teammates#funny#crazy#goodvibes#positivevibes#nomolare# Une publication partagée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 31 Mai 2017 à 23h24 PDT

MR

De très près ou de plus loin, plusieurs anciens de la maison noire et blanche seront ce samedi soir aux côtés des hommes de Massimiliano Allegri.Lespourront compter sur la présence d'Alessandro Del Piero qui a posté sur les réseaux sociaux son arrivée au Millennium Stadium de Cardiff, sous les acclamations des tifosi. L'ancien attaquant commentera le match au micro de laDepuis l'autre côté de l'Atlantique, Andrea Pirlo a lui adressé un message d'encouragement à ses anciens collègues.Fernando Llorente s'est quant à lui fondu dans le cortège des fans italiens dans les rues de Cardiff. L'Espagnol, passé par Turin est venu aujourd'hui en tant que voisin, puisqu'il évolue dans le club gallois de Swansea.Le meilleur pour la fin : la vidéo de Pat Évra qui a un petit mot pour chacun de ses anciens coéquipiers.Si avec tout ça, on ne se sent pas pousser des ailes.