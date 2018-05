Les alchimistes

L'été dernier, Amiens a fait un mercato improbable en recrutant une pelletée de joueurs oubliés ou qu'on pensait perdus pour le football. Et pourtant, la sauce a pris au point de conduire le plus petit budget de Ligue 1 à la 13ème place du championnat. Retour sur une alchimie réussie.

Des beaux coups en National et en Ligue 2, déjà...

Un alchimiste change le plomb en or. Jésus changeait l'eau en vin. Et un recrutement réussi peut changer un effectif faite de bric et de broc en une bande de potes capable de quelques folies. Et la folie, ça aide à surprendre l'adversaire, surtout quand on ne part pas favori sur la ligne de départ. Pour le SC Amiens, la belle histoire commence au début du mois d'août, du côté du Parc des Princes. Après deux montées en deux saisons, les Picards ont le droit de goûter à la Ligue 1 pour la première fois de leur histoire et se coltinent le PSG en guise de dépucelage. 3 points de perdus, forcément. Puis 3 autres après la défaite contre Angers, et encore 3 autres après celle contre Saint-Étienne. Mais comme ces distributeurs Selecta qui ont besoin qu'on leur mette quelques coups pour qu'un Twix finisse par tomber, Amiens a eu besoin de ces trois claques pour que la sauce prenne. Et vu le profil recrues arrivées pendant l'été, ce petit retard à l'allumage n'a rien d'étonnant. Car en attrapant des garçons comme Kakuté, Konaté, Gakpé ou encore Issa Cissokho , le promu a constitué un puzzle fait de morts de faims, de morts vivants, et de joueurs qu'on pensait morts tout court. «» commente avec malice Bernard Joannin, le président du club. «» Sans que personne ne puisse imaginer que c'est à Amiens qu'ils reprendraient leur carrière en main.Les initiés le savent, le SC a déjà réussi quelques gros coups à l'époque où il jouait en National et en Ligue 2. Aboubakar Kamara par exemple, formé à Monaco et en perdition depuis son transfert en Belgique. Bernard Joannin va le chercher à l'hiver 2016, le remet sur pattes, et le fait jouer une saison et demi complète. L'été dernier, après la montée en Ligue 1 il est transféré à Fulham pour 7 millions d'euros. Le président amiénois autopsie sa bonne affaire : «» Cette saison, les paris réussis du recrutement amiénois s'appellent Serge Gakpé -passé par sept clubs différents lors des sept dernières années-, Gaël Kakuta -26 ans, onze clubs dans six championnats différents-, ou encore Pape Moussa Konaté -qui a lui aussi connu six championnats dont la Russie, l'Israël et la Suisse.Avec une politique qui s'appuie sur ces deux piliers : un gros travail préparatoire de repérage des joueurs, et une convivialité non feinte idéale pour redonner confiance à ceux qui l'avait perdue. «» indique Joannin, avant d'ajouter «» Signe qui ne trompe pas, une dizaine de joueurs amiénois viennent de passer une semaine de vacances ensemble au Maroc.À la tête de cette cellule de recrutement, un homme : John Williams. Pas celui qui a composé la musique d'Indiana Jones et de Star Wars, un autre. Un homonyme. Un homme de l'ombre qui aime bien mélanger les genres et qui officiait auparavant en tant qu'agent de joueurs. En début de saison, les médias ont parlé de lui après une plainte déposée contre le RC Lens, qui estimait que Williams ne pouvait pas être à la fois agent, actionnaire du club, et son directeur sportif. John Williams et le club avaient fini par être blanchis par le CNOSF et le boss du recrutement amiénois a depuis retrouvé sa discrétion. Bernard Joannin défend son bras droit : «Maintenant, reste à savoir si Amiens prévoit de tenter à nouveau la stratégie du braquage réussi pour le prochain mercato ou pas. Bernard Joannin revient sur le travail d'anticipation de se cellule de recrutement : «» Avant d'affirmer qu'il préfère la stabilité à un nouveau chambardement : «» Et tant pis pour les anciennes gloires oubliées qui espéraient sauter dans le train amiénois.