Les ailes déployées

Gros point d'interrogation de l'équipe de France depuis un bon bout de temps, les latéraux ont donné satisfaction ce lundi soir. Ça tombe bien, Mendy et Sidibé seront très certainement titulaires en Russie.

Étape importante

Par Alexandre Doskov, au Stade de France

Il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes pour comprendre que ce France-Irlande n'aurait quasiment aucun intérêt. Les attaquants des Bleus faisaient ce qu'ils voulaient, les milieux faisaient tourner le ballon sans trop se fouler, et la triplette Umtiti – Rami – Mandanda était payée pour attraper froid sous la pluie. Faible, très faible Irlande, qui aurait facilement pu en prendre trois ou quatre de plus... Alors les spectateurs ont pu se focaliser sur le poste qui fait grincer des dents chez les Bleus : les latéraux. Ce fameux sujet qui fâche, ce moment où on est censé dire «» en étant à peu près sûr que personne ne s'aventurera à contredire.Ce soir, comme on pouvait s'y attendre, Deschamps a beaucoup fait tourner et a fait jouer pas mal de gars qui n'auront sans doute pas beaucoup de temps de jeu en Russie. Mais il a choisi de démarrer le match avec Sidibé et Mendy, les deux latéraux qui ont 99% de chances d'être titulaires au Mondial. C'est-à-dire deux types qui ont failli rater la Coupe du monde à cause de blessures, dont un – Mendy – qui a joué au football pendant 62 minutes depuis le début de l'année 2018. Forcément, avant le match, Deschamps avait mis le pied sur la pédale de frein et montré que lui aussi était en plein brouillard par rapport à ses latéraux : «» Et lors du match en question, Mendy et Sidibé ont complètement rempli leur mission en apportant des réponses – et des bonnes – au coach, aux fans, et à eux-mêmes.Physiquement parlant, Sidibé semblait peut-être un cran au-dessus. Le Monégasque a cavalé comme il n'avait plus cavalé depuis longtemps, et a disputé l82 minutes du match en maintenant son intensité jusqu'au bout. Mendy, lui, a laissé sa place à l'heure de jeu, mais a prouvé à tous qu'il avait gardé une capacité à centrer assez exceptionnelle. Bref, difficile d'imaginer qu'il y a un mois et demi, les deux larrons étaient en train de boiter et se faisaient tripoter toute la journée par des kinés qui avaient pour mission de les remettre sur pied avant juin. Deschamps a donc pu souffler un grand coup après le match et troquer ses inquiétudes contre une bonne dose de satisfaction. Son avis sur le match de Sidibé ? «» Même question, mais pour Benjamin Mendy ? «En élargissant un peu le raisonnement, on a même le droit d'affirmer que le fait d'apprendre qu'elle a des latéraux en forme est une étape importante pour l'équipe de France dans son ensemble. Et comme une bonne nouvelle arrive parfois main dans la main avec une autre bonne nouvelle, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont eu droit à un peu de temps de jeu en confirmant qu'ils étaient des doublures sérieuses, appliquées, et qui acceptaient leur rôle de numéro 2. Bémol malgré tout, face à une attaque aussi empotée que celle de l'Irlande, la capacité à défendre de Sidibé et Mendy n'a pas été testée. La question est donc de savoir s'ils prendront l'eau ou non contre des grosses équipes. Et de voir si, là aussi, ils sauront apporter des réponses.