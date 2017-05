Les ailes coupées de Jordi Alba

Indéboulonnable du flan gauche barcelonais depuis son arrivée en 2012, Jordi Alba traverse son exercice le plus compliqué au Camp Nou. Car entre blessures intempestives et nouvelle concurrence, il souffre également des changements de système de Luis Enrique. Une saison à oublier, et vite.

1

Digne, un second qui le restera

Le premier sacrifié de Luis Enrique

Par Robin Delorme

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un héros et un dieu. En substance, tels sont les deux ingrédientsqui, ce jour-là, démolissent le Real Madrid et abrutissent le Santiago Bernabéu. D’une montée rageuse comme ravageuse au buzzer, Sergi Roberto avale d’abord le terrain dans sa longueur avant que Lionel Messi , d’un plat du pied-sécurité en bout de chaîne, ne crucifie l’antre blanc. Un dernier tour de cadran qui passe illico à la postérité des Clásico, n’en déplaise aux, mais qui tait le nom du troisième larron de cette offensive décisive. De fait, servi par son homologue du flan droit, Jordi Alba reçoit le cuir dans la surface avant de le céder, en retrait, à la divine. Grand oublié médiatique de cette troisième banderille, le latéral gauche barcelonais ne réalise, de toute façon, pas son plus bel exercice avec les. Tantôt blessé, tantôt cloué sous la guérite de Luis Enrique , il enchaîne les galères pour se retrouver, à quelques jours de la fin de saison, entraîné dans des rumeurs d’échange. Mais que les supporters barcelonais se rassurent, lui «» .Lorsque la saison démarre, la situation personnelle du natif de l’Hospitalet de Llobregat, bourgade de la banlieue barcelonaise, change drastiquement. Deux saisons durant, sa seule concurrence répond au nom d’ Adriano , aujourd’hui exilé du côté du Beşiktaş Istanbul. Autant dire que sauf pépin physique ou repos forcé, la titularisation au poste de latéral gauche lui est promise, qu’importe s’il alterne entre le bon et le moins bon. Cet été, son panorama change brutalement de point de vue : histoire de gonfler l’effectif de Luis Enrique Robert , directeur sportif du Barça, aligne les millions pour recruter des seconds couteaux. Parmi les heureux élus, Lucas Digne et son nouveau nez, recrutés contre une quinzaine de millions d’euros au PSG, sont présentés dès l’entame du mercato. «, embraye d’emblée Juan Pablo Sorín, joueurun exercice durant, dans les colonnes duBien que saine et nécessaire, cette concurrence voit le temps de jeu de Jordi Alba fondre comme neige au soleil lors de la première moitié de saison. En misant sur une alternance entre les deux comparses – les gros matchs étant toujours dévolus au local de l’étape –, Luis Enrique mise sur une fin de saison bien chargée que son protégé aborderait alors en pleine possession de ses moyens. Il n’en sera rien, la faute, avant tout, à une blessure de l'international espagnol en plein milieu d'exercice. Résultat des courses, alors que les prémices du printemps se font entrapercevoir, Alba et Digne disposent exactement du même temps de jeu – actuellement, l’Espagnol compte 35 apparitions contre 24 pour le Français. La situation n’enchante pas vraiment l’intéressé, ce qu’il n’hésite pas à faire savoir lors du dernier rassemblement avec la: «» Une sortie médiatique inhabituelle pour ce taiseux qui a autant à voir avec sa nouvelle concurrence qu’avec les atermoiements de Luis Enrique C’est qu’au fil des mauvais résultats du Barça (cuisante défaite face au PSG, revers improbables en Liga...), l’entraîneur asturien décide de transformer le sempiternel 4-3-3en 3-5-2 plus défensif. Résultat des courses, Jordi Alba est le premier à sauter du onze lors des duels européens ou même domestiques. «, analyse toujours Sorín.» Toujours est-il que sans son latéral gauche indispensable depuis cinq ans, le Barça n’en devient pas plus solide, comme le montre sa baston perdue contre la Juventus lors du quart de finale aller de C1. Mieux, dès son retour dans le onze, il affiche un niveau que personne ne lui avait vu cette saison. Insuffisant, toutefois, pour une partie de la direction sportive qui, selon les canards catalans bien informés, songerait fortement à recruter le prometteur Theo Hernández. Un intérêt assumé qui n’empêche pas Jordi Alba de promettre qu’il ne voit «» . En son temps, Dani Alves disait déjà la même chose.