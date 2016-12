Les Aiglons s'envolent en tête de la Ligue 1

Dans un match étrange où les deux équipes ont bénéficié d'un penalty, les Niçois, sans impressionner, ont réussi à prendre les trois points. Balotelli s'est offert un doublé.

Nice 2-1 Dijon

Une histoire de penaltys

Nice redémarre pied au plancher

Le dernier but de Mario Balotelli remontait au 30 octobre dernier, c'était à l'Allianz Riviera, là où il a marqué ses six buts en championnat. C'était écrit : après un mois et demi d'absence, Super Mario allait fêter dignement son retour au bercail. On joue la 50minute lorsque l'Italien enfile enfin son costume de sauveur. Bien qu'en position de hors-jeu, il reprend du bout du pied un centre de Souquet et trompe Reynet pour la deuxième fois de la soirée. Le symbole est là : c'est l'ancien Milanais qui permet à l'OGC Nice de s'assurer un réveil en position de leader demain matin.» , peut-on lire sur une banderole, dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Le père Noël, lui, s'appelle Yunis Abdelhamid . Alors qu’on se demandait comment les Niçois allaient parvenir à faire flancher le 5-3-2 aligné par Olivier Dall’Oglio, le défenseur dijonnais ceinture puis fauche Pléa dans la surface. Benoît Millot n’hésite pas et siffle un penalty que Balotelli se charge de transformer. Mais la distribution de cadeaux n’est pas terminée. Cinq minutes plus tard, rebelote. Cette fois-ci, cela se passe dans l'autre surface. Le pied d' Arnaud Souquet chatouille à peine le bras de Rüfli, qui se tient la tête et obtient à son tour un penalty. Julio Tavarès exécute la sentence d’une mine en plein milieu.L'égalisation de Dijon assomme les Azuréens, et sans une sortie à la Neuer de Cardinale, les Bourguignons auraient pu prendre l'avantage juste avant la pause. Mais, de retour des vestiaires, la causerie de Lucien Favre semble avoir porté ses fruits : les Azuréens sont métamorphosés. Nice met la pression, et est logiquement récompensé par un but de l'inévitable Mario Balotelli , qui profite de l'offrande de Souquet. L'intensité du match retombe alors, et c'est Dijon qui se fait de plus en plus pressant. Nice tremble et le public pousse. Mais c'est bel et bien Pléa qui a la balle du break. Bien servi en profondeur par Walter , l'ancien Lyonnais touche la transversale (87). En fin de match, les Dijonnais perdent leur calme, et Cédric Varrault est exclu à la suite d'un échange musclé avec l'arbitre et Balotelli. Les deux bourreaux des Dijonnais, en somme.