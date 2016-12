Les Aiglons reprennent leur envol

Très tranquillement, mais en offrant un beau spectacle, Nice a balayé des Toulousains bien inférieurs et récupère la première place avec trois points d'avance. Dante et Belhanda ont été énormes.

Nice 3-0 Toulouse

Match plié en trois minutes

TFC : aucun tir cadré, une première sous Dupraz

20 000. Moins de 20 000 personnes ont répondu présent à l'Allianz Riviera ce dimanche soir, qui peut pourtant en accueillir plus de 35 000. Difficile à comprendre quand on sait que Nice compte quelque 343 000 habitants. Car sur le terrain, son équipe ne déçoit quasiment jamais depuis août 2016 (quatre matchs avec au moins trois buts inscrits). La rencontre de dimanche n'a pas fait exception à la règle. Alors qu'on attendait une confrontation serrée contre un Toulouse qui avait battu cette saison Monaco et Paris, les deux autres membres du podium, il n'en a rien été. En combinant talent, réflexion et efficacité, les Aiglons ont fait le spectacle et assuré rapidement la victoire, reprenant leur place de leader. Pour le plus grand bonheur du bruyant public qu'on aimerait quand même plus nombreux, tant Dante , Belhanda Pléa et les autres le méritent.Dans les premières minutes, ce sont pourtant les hommes de Dupraz qui imposent un pressing intelligent et intéressant ainsi qu'un gros combat au milieu du terrain. Pas obnubilés par la possession de balle, bien au contraire, les visiteurs se forcent à bloquer les transmissions adverses et empêcher la domination territoriale niçoise. Alors les Azuréens cassent les lignes en jouant long, ce qui leur donne les meilleures situations. Avec, souvent, Belhanda à la baguette. Mais c'est Dante qui lance parfaitement Pléa, à la limite du hors-jeu, pour l'ouverture du score. Sur le coup, le bloc du TFC positionné très haut a mal appréhendé l'affaire. Trois minutes et cinq secondes plus tard,: la transversale du défenseur brésilien trouve Belhanda, qui offre un magnifique enchaînement pour lober Lafont.KO debout, les Violets n'ont ni le niveau ni la force pour réagir. Et ce n'est pas l'invisible blondinet Toivonen qui peut les aider. Sur son banc, Dupraz semble lui aussi fataliste devant un adversaire aussi maître de la partie. En laissant trop de liberté à Dante et en diminuant l'intensité de leur pressing, ses poulains ont donné la possibilité à Nice de profiter des espaces dans leur dos. Le TFC en paye le prix maximal. Surtout qu'il ne cadre pas une seule frappe. Une première sous Dupraz. Sa mission est désormais de tenir ce score pour ne pas prendre une raclée. Totalement au-dessus, Nice continue de bien jouer au ballon. Sans prise de risque inutile ni empressement puisqu'un 2-0 lui permet de reprendre trois points d'avance en tête de la Ligue 1 et quatre sur le PSG, qu'il rencontre la semaine prochaine. Doucement, les minutes passent et le résultat gonfle, avec un nouveau mouvement superbe, symbolisé par la splendide louche de Belhanda et achevé par Seri (deux buts et cinq passes décisives lors des huit derniers matchs pour lui). Un joli 3-0, en soi.