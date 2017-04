Les Aiglons ralentis à Toulouse

Après une première mi-temps dominée de bout en bout mais sans but, Nice peut regretter son manque de réalisme. Car le TFC, bien meilleur après la pause, lui a imposé le match nul (1-1). Les hommes de Lucien Favre devraient terminer la saison à la troisième place de Ligue 1.

Toulouse 1-1 Nice

C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant ! #Presidentielle2017 Bon vote à tous et rdv au Stadium ! #TFCOGCN — Pascal DUPRAZ (@CoachDupraz) 23 avril 2017

Un temps azuréen

Un Toulouse qui bouge

» Voilà ce qu'a twitté Pascal Dupraz pour inciter les Français à aller voter. Et voilà ce qu'il a également dû hurler dans les vestiaires du Stadium à la mi-temps de cette 34e journée. Car en quinze minutes, son équipe s'est métamorphosée. Totalement endormi en première période, Toulouse est revenu transfiguré en seconde. Si son ouverture du score ne lui a pas permis de faire mieux qu'un match nul, le TFC a au moins offert un peu de spectacle à son public. Et c'est tout ce que les supporters lui réclament, puisqu'ils n'ont plus rien à espérer dans ce championnat.Sans Mario Balotelli , sur le banc pour profiter du beau soleil, Nice gâche une occasion en or dès le quart d'heure de jeu. Le Bihan, remplaçant de l'Italien en pointe, refuse le cadeau offert par le Toulousain et l'envoie valdinguer dan les tribunes. Un peu plus tard, l'attaquant manque de tromper Lafont mais est signalé hors-jeu. Seri, lui, touche le poteau sur coup-franc pendant qu'Eysseric provoque un penalty non sifflé. Signe que les Aiglons, qui accaparent la balle, se procurent facilement de nombreuses situations. Avec un milieu ultra propre et Belhanda à la baguette. En face, Delort rêve d'un tel numéro dix derrière lui et traîne son, trop seul pour faire une quelconque différence. Ce qui énerve Dupraz, en colère dans sa chemise à pois devant les pertes de balles systématiques de ses hommes. À moins que ce ne soit le refus du corps arbitral concernant sa demande de pause fraîcheur ? Vu l'apathie du TFC , quelques minutes de repos lui ferait effectivement du bien. Malgré tout, les locaux parviennent tant bien que mal à tenir le score.Manque donc un but niçois pour concrétiser cette domination et continuer à jouer les troubles-fêtes au sommet de la Ligue 1. Problème : Toulouse, qui modifie ses plans tactiques à la mi-temps, revient changé, sûrement un peu bousculé par les mots de Dupraz. Alors, les visiteurs continuent de multiplier les passes et de faire courir l'adversaire. Sauf que les tentatives ne trouvent plus aussi souvent le cadre. Que les minutes s'écoulent doucement mais sûrement. Et que sur une action anodine, Jean ouvre le score en profitant d'un petit bazar dans la surface du favori. Voilà comment une équipe meilleure sur le papier et dans le jeu peut se faire avoir par sa naïveté et par manque de réalisme. Ce tremblement de filet sert toutefois de déclic aux Azuréens, qui égalisent grâce à une belle frappe d'Eysseric trois minutes après le but de Jean. Il reste alors une demi-heure de jeu aux deuxpour aller chercher les trois points. Durmaz, qui trouve la barre, s'y essaye et prouve que le TFC vaut bien mieux que sa triste première période. Que le TFC est capable de tenir tête au troisième du championnat. Lequel peut regretter ses occasions manquées du premier acte et dit certainement adieu au duo de tête Monaco -Paris.