Les Aiglons mangent les Canaris

Grâce à l'inévitable Mario Balotelli, les Niçois remportent une précieuse victoire à Nantes, freiné dans ses ambitions.

11

Nantes (4-1-4-1) : Tătăruşanu - Dubois (cap.), Pallois, D. Carlos, Djidji - Ab. Touré – Ngom (El Ghanassy, 64e), Rongier, Thomasson, Bammou (Iloki, 65e) – Sala. Entraîneur : Claudio Ranieri



Nice (4-3-3) : Benítez - Souquet, Marlon, M. Sarr, Le Marchand - Tameze, Seri, Lees-Melou – Saint-Maximin (Srarfi, 84e), Balotelli, Plea. Entraîneur : Lucien Favre

Quand deux dynamiques se croisent, une s'éteint. Nantes , qui restait sur cinq victoires à la Beaujoire, et Nice qui espérait un troisième succès de suite en championnat, ont lutté jusqu'au bout dans un match engagé, mais les joueurs de Lucien Favre ont eu le dernier mot. En dépit de quelques incursions niçoises, ce sont d'abord les hommes de Claudio Ranieri qui impriment le rythme dans leur style habituel : de l'envie, de l'intensité physique, mais toujours le même déchet technique à l'approche de la surface adverse. Et puis, au quart d'heure de jeu, Emiliano Sala fait du Emiliano Sala : un duel gagné un peu brutalement et un décalage sobre pour Yacine Bammou qui place une belle frappe croisée des vingt mètres dans les filets de Benítez.L' OGC Nice peine à réagir et les dribbles chaloupés d' Allan Saint-Maximin s'avèrent bien inutiles. Les consignes du coach à Super Mario aussi tant l'attaquant italien s'acharne à privilégier la solution individuelle en armant des missiles dans la tête du pauvre Léo Dubois . Le ballon est azuréen, le collectif et les rares occasions sont ligériens, mais Alassane Pléa remet les siens sur le chemin en plaçant une tête gagnante sur corner juste avant la pause. À la reprise, toujours le même schéma : Nice enchaîne les passes à l'horizontale, Nantes les imprécisions verticales. Le match s'anime finalement dans le dernier quart d'heure et Balotelli choisit cette fois l'amour à la force en enroulant une magnifique frappe sur un service de Saint-Maximin. Nantes rate de peu l'égalisation dans la foulée à cause d'un Walter « Gordon Banks » Benítez phénoménal. Le score ne bougera plus. Les Canaris perdent de vue le podium, les Aiglons décollent enfin.