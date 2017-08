Les agents ont touché 1,62 milliard d'euros en six années de PL

1

HL

D'après les chiffres officiels de la Football Association qui regroupe la Ligue Anglaise de football et la Premier League, repris par le, l'ensemble des transferts de joueurs dans les quatre premières divisions du championnat anglais a couté 10 milliards de livres depuis 2011 (10,8 milliards d'euros). Et le journal anglais affirme que 15% de cette somme, soit 1,62 milliard d'euros, ont été touchés par des agents de joueurs.Le quotidien avance également que ces sommes sont très inégalement réparties puisque la majorité des transferts sont en fait réalisés par les plus grands agents du monde comme Mino Raiola, Jorge Mendes ou le Wasserman Group. Et ces chiffres tendent en plus à s'accroitre car, depuis 2011, la somme totale des commissions touchées par les agents a été multipliée par deux.Pendant ce temps là, dans son jacuzzi, Mino Raiola rigole.