Les adieux d'Andrea Pirlo

La larme à l'œil. Andrea Pirlo a sûrement joué son dernier match de football professionnel, la nuit dernière avec New York City. Sa carrière se termine par une victoire (2-0) face à Colombus, insuffisante pour rattraper la défaite du match aller (4-1) et jouer la finale de la conférence Est de MLS.Le génial milieu de terrain italien a tenu à remercier ses entraîneurs, ses fans et ses coéquipiers qu'il a côtoyés et «» .Passé entre autres par l' Inter , l' AC Milan , la Juventus et New York, Pirlo se retire à 38 ans avec près de 20 titres à son palmarès dont une Coupe du monde, deux Ligues des champions et six titres de champion d' Italie Il est l'heure d'en laisser un peu pour les autres.