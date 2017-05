Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Sporting Bastia

#46: Nicolas Penneteau

Quel capitaine tricolore a remporté le championnat d’Europe, en juillet 2000 ? Ils sont deux : Didier Deschamps et Nicolas Penneteau . À quelques encablures de Rotterdam, du côté de Nuremberg, en Allemagne, l’équipe de France U18 a aussi ramené le trophée à la maison. C’était la génération de Givet, Cissé, Mexès et donc du dernier rempart Nicolas Penneteau, promis à un grand avenir en bleu. Un an plus tard, le portier s’installe dans les cages bastiaises en D1 et résiste aux chants des sirènes d’Arsenal et du PSG. La suite n’est pas aussi brillante que les promesses espérées. Fidèle au Sporting, peut-être trop, Penneteau ne verra jamais Paris ou Londres, mais plutôt Valenciennes et Charleroi.