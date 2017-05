Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Sporting Bastia

#18: Felix Lacuesta

La carrière de Felix Lacuesta à Bastia est à lire en trois tomes. Le premier, le plus glorieux, se déroule entre 1977 et 1979. Prêté par l’ASSE, le milieu de terrain profite des blessures pour s’imposer au SCB et participer à la folle épopée européenne du Sporting. Sur son côté, Lacuesta sort notamment un match extraordinaire en seizième de finale retour à Newcastle (1-3) où il offre le premier but à Jean-Marie De Zerbi après une série de crochets destructeurs. Au tour suivant, le Basque remet ça sur la pelouse du Torino (2-3) avec une passe décisive à son pote Jean-François Larios. Après une pige d’un an à Bordeaux, Lacuesta revient en Corse en 1980 avant de repartir un an plus tard. Suffisant pour remporter la Coupe de France face à son club formateur de l’AS Saint-Étienne. Le dernier tome sera, lui, encore plus court. Durant six petits mois (juillet à décembre 1985), Felix Lacuesta portera de nouveau le maillot du Sporting, avant de filer à Monaco et de finir sa carrière à Cannes.