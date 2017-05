Orlanducci, le Lion de Vescovato

#2: Charles Orlanducci

Excepté une pige au Red Star durant son service militaire au bataillon de Joinville, Charles Orlanducci est resté fidèle au Sporting toute sa carrière, de 1969 à 1987. Un défenseur rugueux, qui n’hésitait pas à remonter le ballon et se plaisait même à se retrouver aux avant-postes pour placer son jeu de tête. Si seulement un satané orage n’avait pas frappé Bastia le jour de la finale aller face au PSV Eindhoven, c’est lui, le capitaine à la tête de Maure, qui aurait pu soulever la Coupe UEFA. Interview avec le Lion de Vescovato.C’était en référence à ma façon de jouer, de courir, les cheveux longs... Avec des courses agressives, comme un lion. Ce sont les journalistes qui m’ont donné ce surnom, au bout d’un an ou deux, quand je commençais à être titulaire au Sporting.C’est ça. J’ai eu un arrêt, et puis je suis revenu à dix-sept ans et demi. C’est là qu’est arrivé Rachid Mekhloufi. Dans le courant de l’année 1968-1969, j’ai fait mon premier match contre le Red Star. Après, je n’ai plus quitté le Sporting.J’ai commencé à jouer à l’école du village avec mon instituteur, qui était passionné de foot. Il n’y avait pas de stade, on jouait sur la place. C’était ça jusqu’à l’âge de quinze ans. Bastia, c’était déjà une équipe référence. J’étais un supporter. J’aimais bien suivre aussi le Gazélec qui faisait des exploits dans le championnat amateur.Non. Je n’y pensais pas. Je ne suis pas passé par un centre de formation. C’est venu au fil des matchs. Je ne m’en suis même pas rendu compte. Moi, mes parents étaient commerçants/agriculteurs, mon destin, c’était de prendre la relève de mes parents.Avec Cahuzac, c’était une relation plutôt froide. Cahuzac ne parlait pas beaucoup. Dans le bon comme dans le mauvais, il ne s’excitait pas. Il était assez sévère, quand même. Moi, je respectais. Même si quelques fois, j’aurais pu me rebiffer, je ne le contestais jamais. Il avait toujours raison. On l’écoutait. L’anecdote de Courchevel ? Ah oui, c’était pendant un stage d’avant-saison. J’arrive en retard à table. Il n’y avait pas mon assiette sur la table. Alors, j’appelle le serveur : «» Et c’est là que Cahuzac intervient : «» Ça, c’était la discipline qu’il imposait. Ça suffisait pour remettre les choses en place. J’avais 22/23 ans.Il en reste que Bastia est reconnu comme un club qui est rentré dans l’histoire. Je vais peut-être exagérer : avec Napoléon, Pascal Paoli, en Corse, le Sporting est entré dans l’histoire de la même façon. Ici, c’était un événement extraordinaire. Disons qu’on a cru en nous quand on a battu le Torino. Il y avait 15 000 supporters de Bastia à Turin. Le retour, c’était une fête nationale pour la Corse. Le retour des bateaux, le débarquement à Bastia, ça a marqué tout le monde. Le match de Turin, c’est ce qui a frappé les esprits. Les gens m’en parlent sans arrêt. J’ai l’impression que c’est éternel. Ce qui a marqué les gens, ce sont ces exploits face à des équipes renommées. À l’époque, le Torino, c’était comme Barcelone aujourd’hui.Je le revois ce but : j’intercepte un ballon au niveau de la défense. Je fais une percée, comme c’était ma façon de jouer, et je vois Milla qui me demande le ballon en profondeur, et c’est là que je réussis ma transversale. On est revenu avec une coupe. Il y avait une force populaire extraordinaire.En tant que joueur, jamais je n’ai eu l’idée de partir. Pourquoi ? Parce que j’avais ce qu’il fallait à Bastia. Je n’avais besoin de rien d’autre. Je voulais faire carrière dans mon club. D’abord, j’étais chez moi, ce qui n’est pas le cas de tous les joueurs. Ce qui me plaisait, c’était la proximité avec les gens, les supporters. Quand on joue pour un peuple, on a le plaisir derrière.Je suis exploitant agricole. Je fais du raisin de table, de l’arboriculture, un peu de tout... Et le Sporting, c’est encore ma vie. Je vais toujours au stade. J’ai été président pendant quatre ans. On a déjà subi deux descentes. Là, c’est la troisième. Il y a une telle passion en Corse que je suis sûr que Bastia est capable de rebondir et de remonter en Ligue 1.