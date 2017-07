Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Real Madrid

#4: Raúl

» Une fois n’est pas coutume, «» et les supporters madrilènes partagent le même sentiment ce 26 juillet 2010. Avec ces mots, c’est une page, c’est un chapitre du grand livre du Real Madrid qui se tournent. Avec ces mots, Raúl González Blanco met fin à une belle histoire avec la. Une romance débutée seize ans plus tôt. Lorsque, âgé de 17 ans et 4 mois, l’attaquant fait ses débuts dans l’antre madrilène, lesignorent encore qu’ils viennent d’assister aux premiers pas d’une légende. Le jeune numéro 7 laisse pourtant des indices sur la pelouse de Santiago-Bernabéu. Un penalty provoqué, une passe décisive pour le grand Zamorano et une lucarne nettoyée d’une frappe du gauche, le teasing de ce qui sera la carrière d’un des plus grands attaquants du football moderne a de la gueule.L’amour entre le Real et Raúl n’était pourtant pas évident. Né dans une famille pro-Atlético, le gamin de San Cristobal de Los Angeles fait logiquement ses premiers dribbles chez les. Mais le destin s'en mêle et décide de le faire basculer chez l’ennemi madrilène, pour consommer l'idylle de sa vie. À l’aise aussi bien aux côtés de Laudrup et Zamorano, de Mijatović et Morientes que de Figo et Zidane,claque des caramels, enchaîne les coups de génie, remporte des trophées et devient le chouchou des supporters. Les joueurs passent, mais Raúl reste. Jusqu’à ce 26 juillet 2010, où, marqué par sa dernière saison passée à cirer le banc sous les ordres de Manuel Pellegrini, le triple vainqueur de la Ligue des champions décide d’ôter son maillot blanc immaculé. Mais ce jour-là, Raúl ne dit pas adieu, mais à bientôt à la: «