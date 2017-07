Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Real Madrid

#37: Vicente Del Bosque

Formé à la, puis joueur de la Castilla, Vicente Del Bosque s’exile trois saisons hors de Madrid pour mieux porter la tunique blanche à son retour. Humble, talentueux et bosseur, le milieu offensif organise parfaitement le jeu de son équipe pendant onze saisons durant lesquelles il ne remporte aucune Ligue des Champions. Et au Real Madrid, le meilleur moyen de soulever une C1 quand on ne l’a pas gagné en tant que joueur, c’est d’y devenir entraîneur. C’est la deuxième partie de la romance entre le Real Madrid et sa moustache la plus célèbre. Au cours de ses quatre années en tant que coach, le 1er Marquis de Del Bosque a enfin le privilège de toucher la Coupe aux grandes oreilles. Deux fois qui plus est. Pas assez glamour pour la politique galactique de Florentino Perez, Vicente Del Bosque sort par la petite porte, malgré un dernier titre de Champion d’Espagne.