Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Real Madrid

#15: Manuel Sanchís (père et fils)

Retour Suite

Formé au Barça, Manuel Sanchís Martínez part s’installer dans la capitale 1965. Au même moment, son fils, Manuel Sanchís Hontiyuelo, voit le jour. Pendant que le bambin fait ses premiers pas, son, lui, remporte une C1 et s’intègre parfaitement au sein des «» grâce à sa solidité défensive et sa relance toujours propre. Et visiblement, chez les Sanchís, les gènes se transmettent et se multiplient de génération en génération. Plus puissant, plus technique, plus costaud, le petit Manuel réussit l’exploit de tuer le père pour définitivement le faire oublier au fil de ses dix-huit saisons et 710 matchs passés à contrôler la défense madrilène depuis sa tour de libéro. Toujours bien placé, et par conséquent jamais dépassé, ce membre de la «» , capitaine depuis 1993, sera celui qui libérera tout un peuple en soulevant la Ligue des champions en 1998 et ainsi imiter la famille Maldini qui a aussi vu le père et le fils remporter la C1. Le Real attend avec impatience la troisième génération Sanchís.