Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Real Madrid

#9: Sergio Ramos

Vidéo

#10: Pirri #8: Ferenc Puskás

Douze ans après sa dernière finale de Ligue des Champions, le Real Madrid peut enfin espérer décrocher cette fameuse. Problème, le voisin de l’Atlético décide de jouer un mauvais tour et mène 1 à 0 à la 93e minute. Une situation pour Sergio Ramos qui reprend de la tête ce corner de Modric et envoie tout ce beau monde en prolongations. Des situations comme celle-ci, le Real Madrid en a connu plusieurs par la suite, et à chaque fois c’est ce bon vieux Sergio Ramos qui débarque pour sauver la Maison-Blanche. Il faut dire qu’il existe très peu de joueurs avec une telle grinta que le défenseur espagnol. Arrivé à Madrid en tant que latéral droit, Sergio Ramos écope directement du numéro 4 de Fernando Hierro. Comme un symbole que lui aussi deviendra un jour le patron de cette équipe. Replacé dans l’axe par José Mourinho, le champion du monde 2010 ne déçoit pas et broie la concurrence en devenant l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde grâce à un alliage de technique, de qualités défensives, de vitesse, d’anticipation et de roublardise. Toujours prêt à monter au créneau face aux attaques de Piqué et consorts, le capitaine desa tout de même cette fâcheuse tendance à voir rouge. Peu importe, il répond toujours de la même façon, par un but ou un retour défensif exceptionnel. Et ce n’est pas l’Atlético de Madrid qui encaisse un nouveau but (plus un tir au but) de l’international espagnol en finale de C1 2016 qui dira le contraire.