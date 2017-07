Gento, le mieux coiffé

#3: Francisco Gento

« Gento, c’était la pensée collective »

La vie en blanc

Cette victoire est plus celle d’un club que celle d’un homme. Bien avant l’une des plus grandes catastrophes humaines liées au football, le stade du Heysel voyait déjà l’avènement de la nouvelle génération du Real Madrid, le Real «» , multiple vainqueur de lamais jamais vainqueur de la prestigieuse Coupe des clubs champions. Jamais, jusqu’à ce 11 mai 1966. Ce soir-là, un homme s’avance dans la tribune présidentielle, où 55 000 spectateurs sont là pour observer ce capitaine soulever lade la Maison-Blanche. Après une finale disputée face au Partizan Belgrade, Paco Gento entre un peu dans l’histoire du Real Madrid. Son histoire, en quelque sorte. Coéquipier de l’icône madrilène durant les années 1950 tout aussi florissantes en titres, José Emilio Santamaría est catégorique : «» Arrivé avec la C1 dans les mains sur le tarmac de l’aéroport de Madrid, Gento triomphe. Un pléonasme.Pour comprendre cette culture de la gagne dont Gento s’imprègne, il faut aller plus loin que les trophées, plus loin que Madrid. C’est à Guarnizo, un village situé dans la verdure de Cantabrie souvent touché par de grosses pluies, que le petit Francisco apprend à taper dans la balle en toute modestie. Le gamin est alors adolescent, mais il apprend vite. Formé au Racing Santander, Gento, 19 ans, convainc le Real Madrid de le faire signer. «, synthétise Santamaría.» Plutôt élogieux de la part d’une légende.Si Gento poursuit sa progression aux côtés de Di Stéfano et s’avère être un titulaire en puissance, l’ailier surnommé(Tempête de Cantabrie, en VF) garde une conduite exemplaire sur et en dehors du terrain. «, analyse Santamaría.» Une philosophie qui, cumulée à celle de ses coéquipiers, lui permet de devenir un mythe à seulement 27 ans : cinq C1, une Intercontinentale, quatre championnats d’ Espagne . Un palmarès pourtant à moitié plein.Au Real Madrid , Gento apparaît comme l’homme aux mille visages. Les années passent et le personnage se métamorphose au sein du club royal. Aujourd’hui président d’honneur du Real Madrid et président des vétérans du club, l’homme de 83 ans était auparavant ambassadeur du Real Madrid en Europe, puis dans le monde. Entraîneur au sein de la Castilla, il se lance dans le métier d’entraîneur, mais se rend vite à l’évidence : sa famille est celle du Real Madrid. «, relate Santamaría.» Auréolé d’une nouvelle génération talentueuse aux côtés d’Ignacio Zoco, Manuel Sanchís , Pirri ou Amancio , Gento rafle huit nouveaux championnats entre 1961 et 1969, portant à douze son nombre de titres nationaux. Gento stoppe sa carrière en 1971 lors d’une dernière finale de Coupe des coupes contre Chelsea . Perdue, pour une fois. Quarante-cinq ans plus tard, Santamaría affirme que l’esprit de Gento est toujours le même : «» De quoi faire la fierté de la blanche Castille en une seule phrase : «» La perruque du roi.