Alfredo Di Stéfano, comme une évidence

Ils sont peu nombreux parmi eux à avoir eu le privilège d’admirer Alfredo Di Stéfano sur un terrain de football. Pourtant, en ce 19 août 2014, tout le public du Santiago-Bernabéu a souhaité rendre un dernier hommage à l’attaquant hispano-argentin, décédé 43 jours plus tôt d’une crise cardiaque à 88 ans. Sur le rond central, un immense maillot blanc floqué de son célèbre numéro 9, ainsi que ses dix-huit trophées remportés avec la Maison-Blanche. En tribunes, deux photos prennent place en virage, tandis que la tribune latérale affiche un tifo au message simple : «» ., touristes, supporters colombiens venus assister au premier match au Bernabéu de James Rodríguez, tous ont alors les yeux rivés vers l’écran géant du stade qui projette une vidéo retraçant les exploits de Di Stéfano. Une fois le spectacle terminé, une équipe de violonistes se charge d’émouvoir encore un peu plus le public avant la traditionnelle minute de silence. Soixante secondes qui seront gâchées par les supporters de l’Atlético qui refusent d’interrompre leurs chants. Peu importe, les larmes de ce supporter âgé de 80 ans, assis porte D, secteur 621, rang 8, place 25, sont là pour rappeler l’immensité de Don Alfredo.Deux Ballons d’or, cinq C1 – avec au moins un but inscrit à chaque finale –, huit Liga, 308 buts marqués en 396 rencontres officielles. Ça, c’est pour les chiffres. Mais Alfredo Di Stéfano est bien plus qu’un joueur de statistiques, c’est avant tout une attitude. Celle d’un des plus gros talents de l’histoire du football mondial qui ne lésinait pourtant pas sur les efforts et le travail défensif pour aider ses coéquipiers en galère. Bien plus qu’un buteur, «» était un joueur complet qui profitait de son efficacité offensive pour faire le job du numéro 9 tout en utilisant sa technique naturelle et sa vision de jeu remarquable pour camper aussi les fonctions de numéro 10. Les prémices du footballeur total en somme.Dans un entretien accordé àen 2009, Alfredo Di Stéfano, qui a appris le football sur lescomme tous les enfants argentins, développait sur sa fameuse: «(en 1946, ndlr)» Une attitude qui plaira, des années plus tard, aux supporters, toujours sensibles aux joueurs qui se dépassent sur un terrain et incarnent ainsi les vraies valeurs duLorsqu’il débarque dans la capitale espagnole en 1953, le Real Madrid n’a alors quasiment rien de royal, mis à part l’affection de Franco. Lesn’ont plus remporté le championnat depuis vingt ans et pointent à la cinquième place du palmarès national avec deux titres, contre six pour le Barça, cinq pour Bilbao, quatre pour l’Atlético et trois pour Valence. En l’espace d’une saison, l’attaquant encore argentin met fin à ces vingt années de disette, puis permet dans la foulée au Real Madrid d’assumer la concurrence nationale et européenne. Avec ses potes, Di Stéfano a posé les bases de la Maison-Blanche telle qu’elle est dessinée encore aujourd’hui et permis d’y accrocher le diplôme de meilleur club de football du XXsiècle décerné par la FIFA.Génial sur un terrain de football, Alfredo Di Stéfano avait aussi un certain talent devant les micros où il maniait la métaphore avec brio : «» Et, ce ne sont pas les autres légendes de ce sport qui vont le contredire. Pendant que Pelé affirmait à laque «» , Diego Maradona, lui, livrait un bel hommage à son compatriote aux micros de Telesur : «"allez, allez, dépêche-toi"Plus discret durant ses dernières années, où il se contentait de quelques apparitions en tant que président d’honneur du Real Madrid Alfredo Di Stéfano a pourtant été la première vraie star du football mondial. Tel David Beckham des années plus tard, le premier Galactique du Real Madrid a, lui aussi, tenté sa chance au cinéma. Après une apparition dans un film argentin,, en 1949, Don Alfredo joue son propre rôle dans un long-métrage qui retrace sa vie,(Flèche Blonde). Une vie d’acteur qui visiblement n'a pas trouvé grâce à ses yeux : «Pourtant, son ancien coéquipier au Real Madrid , et ami, José Santamaría avoue aujourd’hui que Di Stéfano se plaisait à vivre sa vie de star : «» Des dîners avec la haute société durant lesquels Alfredo Di Stéfano tentait d’impressionner par ses phrases philosophiques : «» Qu’il puisse se rassurer, sa place est bien sur la première marche du podium. Et ce, pour de très très longues années encore.