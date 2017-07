Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du FC Sochaux

#39: Mourad Meghni

Au départ, c’était la «» et quelques mois qui devaient servir de «» après un apprentissage en Italie, à Bologne. C’était l’été 2005, Sochaux assumait être dans la fameuse saison de transition et il devait être la bonne pioche. Finalement : une vingtaine de matchs, de l’incompréhension et une trop grosse pression. Mourad Meghni est clair : «» Avant lui, Bonal avait déjà connu Camel Meriem, autre talent brut rapidement comparé au double Z. Le théâtre du Doubs aura donc également connu Meghni, génie gâché du foot français détruit par des étiquettes et le documentaireen quelques mois à peine. S’il s’est un jour retrouvé à Sochaux, c’est parce que Domenech lui avait conseillé de revenir en Ligue 1 pour respirer. Finalement, Mourad Meghni ne se rappelle «» en un an, une première partie de saison sur le terrain et une seconde à l’infirmerie. Dur.