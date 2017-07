#19: Mickaël Pagis

Il avait déjà 28 ans. Et alors ? Alors, Mickaël Pagis a débarqué en Ligue 1 avec son style, sa grande gueule et son talent. Incompris, il ne cherchait pas à se faire comprendre. Un jour, Cantona lui dira qu’il est «» , lui préférera rester en France, sortir de son anonymat en 2001 et venir à Sochaux où Jean Fernandez lui a fait les yeux doux pour le glisser entre Frau et Santos. Avec les Lionceaux, Pagis gagnera une Coupe de la Ligue, insultera Pedretti de «» et se brouillera avec Guy Lacombe. Peu importe, sur le terrain, il se régalait et régalait avec son classique : une prise de balle dos au but, une ouverture venue d’ailleurs et, quelques fois, des volées sorties des années 1990. Mickaël Pagis était un artiste, un puriste, un roi qui se balade en bottes et c’est finalement Jérôme Leroy qui le résumera le mieux : «» Bonal en sait quelque chose.