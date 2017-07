Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du FC Nantes

#6: Philippe Gondet

C’était il y a plus de cinquante ans, et il en a 75 aujourd’hui, mais Philippe Gondet se souvient encore de ce match à Cannes, le 11 juin 1966. Pour la dernière journée du championnat, l’enjeu du match est pourtant assez minime : Cannes est déjà certain de descendre, tandis que le FC Nantes a validé son titre de champion dès la 35journée en battant Sochaux à Marcel Saupin. Mais il reste, néanmoins, un petit challenge à Philippe Gondet. Avec 33 buts, l’attaquant nantais est à deux unités du record de réalisations en une saison de championnat de France, établi par Serge Masnaghetti en 1963 avec Valenciennes. «, en sourit encore Gondet,» Mais après avoir ouvert le score dès la 7minute, le meilleur joueur du championnat 65 et 66 reste bloqué. Il multiplie bien les occasions, mais ses frappes loupent systématiquement le cadre, si bien que le score n’est encore de 1-0 à un quart d’heure de la fin. Et puis la folie. Philippe Gondet inscrit son 35but, puis cinq minutes plus tard son 36, et la rencontre se termine finalement sur le score de… 6-1.Bien sûr, Josip Skoblar fera exploser le record cinq ans plus tard avec 44 buts, et Carlos Bianchi (37, en 1978) et Zlatan Ibrahimovic (38 buts en 2016) le dépasseront également. Mais cinquante-et-un ans plus tard, Philippe Gondet reste le meilleur buteur français sur une saison de championnat de France. Et pourtant : «(le gardien de Nantes à l’époque, ndlr)» Le portier loupe en effet la coupe du monde 66 et met fin à sa carrière professionnelle deux ans plus tard, à 29 ans. Gondet lui-même ne reviendra jamais au même niveau après cette saison héroïque. Quatre jours après Cannes, il se blesse aux adducteurs lors d’un match de gala contre Reims, mais part tout de même en Angleterre pour la World Cup sur l’insistance du sélectionneur Henri Guérin. En septembre suivant, il se fait le genou gauche. Puis le 25 novembre 1967, le défenseur sedanais José Broissart le découpe et lui déglingue le ménisque du genou droit, où il se fera une entorse quelques matchs après son retour de convalescence.Bref, incapable de réaliser une saison complète, il ne dépassera plus les 14 buts en championnat, suffisant pour rester aujourd’hui encore le deuxième meilleur buteur de l’Histoire du FC Nantes. Resté dans la région, Gondet continue longtemps à fréquenter Marcel Saupin, puis la Beaujoire. «» , s’inquiète Patrice Rio, dont le siège attitré n’était pas loin de celui de Gondet. Suaudeau et Budzynski, ses compagnons de toujours, le voient encore de temps en temps. «» , écourte-t-il au téléphone au bout de deux minutes. Son record, de toute façon, parlera toujours pour lui.