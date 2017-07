#49: Filip Djordjevic

Caen-Nantes (0-1) - L2 2012-2013

» Ce n'est pas du jeu à la nantaise décrit par Issa Cissokho à. Ce n'est que le but de la victoire contre Caen, à l'extérieur, pour la 36journée de L2 de la saison 2012-2013. Ce n'est pas le but du siècle. Ce n'est pas une action de légende. C'est un but à la Djordjevic, plein d'envie et de courage. Malgré un bandage autour du crâne depuis le début de la rencontre, le Serbe ne lâche pas. Il profite des appels de Gakpé pour se trouver seul devant le but et mettre son pied comme il peut. Ce soir-là, son but suffit pour redonner un peu d'éclat au club, désormais pratiquement assuré de la montée en L1. Pour le joueur, au club depuis six ans, c'est enfin le haut niveau qui s'annonce. Mieux, ce but est son 18de la saison. Le Serbe est enfin au niveau. Et enfin pleinement dans l'élite. Il était temps pour lui et pour Nantes.