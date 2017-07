Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du FC Nantes

#15: Viorel Moldovan

» Dans la carrière de Viorel Moldovan, le FC Nantes a une place particulière qui relève souvent du rendez-vous manqué. Longtemps pisté par le club, sans que la signature ne se concrétise, il faut attendre la fin du mois d'août de l'an 2000 pour qu'il porte enfin le maillot canari. Cela fait alors quatre ans que le club a sondé le joueur. «» Il arrive donc après quelques années de plus et une étape à Fenerbahçe, pour gagner de suite le championnat de France. Le mariage a été long à venir, la nuit de noces est sublime. À 30 ans, Moldovan est dans un club rêvé pour terminer sa carrière comme il le souhaite.Pourtant, à la fin de la saison 2002-2003, le Roumain est invité à partir. Comme souvent, l'histoire de Viorel Moldovan s'accompagne de l'Olympique de Marseille en toile de fond. L'OM a été le premier adversaire, à la Beaujoire, pour une entrée gagnante. Il sera donc le dernier. Le 24 mai 2003, Moldovan s'apprête à faire ses adieux au FC Nantes et à la Beaujoire. Pour l'occasion, Angel Marcos le place... sur le banc. Le public réclame son dû et son héros tout le monde. Il est récompensé à la 58e minute. Dans la tribune Loire, la banderole est explicite, avec un arrière-goût de reproche pour les dirigeants : «» Contre son gré, c'est la fin de l'aventure nantaise pour Moldovan. Il explique aujourd'hui : «» Trop tôt.Dans les coulisses, à Nantes, les événements se bousculent. Sitôt la saison terminée, Angel Marcos doit partir à son tour. Loïc Amisse est nommé officiellement à la tête de l'équipe première et... fait les yeux doux à son buteur. L'entraîneur souhaite ardemment pouvoir compter sur son buteur. Pour Moldovan, l'offre arrive de toute manière trop tard. L'imbroglio montre que les choses ne tournent plus rond au sein du club. «» L'aventure aux Emirats n'est toutefois pas une réussite. Moldovan tente de faire le trajet inverse en cassant son contrat. «» Après un mois à peine avec Al-Wahda, il rentre en France «Moldovan fait son retour contre Le Mans, pour un match de Coupe de France. Comme à la belle époque, il marque déjà, de la tête. Le FCNA passe aux tirs au but. La machine est lancée et ne s'arrête plus pendant trois mois. «» Toutes les équipes passent sous le rouleau compresseur d'une équipe qui a enfin retrouvé un joueur pour concrétiser les actions. Toutes les équipes sauf une : le Stade Rennais. Pour le quart de finale de Coupe de France, à 30 minutes du match, les Rennais posent une réserve à cause d'une histoire de visa pas à jour du côté de la fédération. À l'époque, Budzynski est amer : «» Nantes passe malgré tout et peut soudainement rêver à une fin de saison folle, entre deux demi-finales de coupe à jouer et une possibilité de place européenne en championnat. Sur la photo-finish, l'impression est plus mitigée. Sixième et battu par Sochaux aux tirs au but en finale, Nantes n'aura pas l'Europe. Pour Moldovan, après son triplé contre Montpellier le 29 mars, il accuse le contre-coup d'une saison étrange. Les blessures reviennent. Le FCNA perd sa confiance et ne propose qu'un petit contrat à son buteur providentiel. C'est à nouveau le temps de faire ses cartons. Mais cette fois-ci, Moldovan a compris : il lui faut de la fidélité avant tout. S'il faut partir, ce sera pour revenir vers son premier amour, la Suisse. Et «» , promet-il aujourd'hui.