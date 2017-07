Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du FC Nantes

#8: Reynald Pedros

Propos recueillis par Ronan Boscher et Victor Le Grand, en février 2015.

Mai 1997. L’US Beaugency, club du Loiret, organise son tournoi U13. En finale, l’AAJ Blois perd contre le club organisateur (2-0) mais l’essentiel est ailleurs. La remise des récompenses accueille un guest de choix : Reynald Pedros. Arrivé après le dernier coup de sifflet dans un coupé-cabriolet Mercedes gris, avec sa nouvelle copine, Reynald revient dans son tout premier club. La foule se masse autour de lui, Reynald envoie de l’autographe à tour de bras, madame le déleste même de quelques signatures. Reynald est une star ici, d’autant plus dans une région centre (36, 37, 41, 45) qui n’en avait pas réellement eu depuis José Touré, l’enfant de Blois, une région en manque de locomotive en Ligue 1 aussi. Alors les gamins profitent. Reynald n’est vraiment pas n’importe qui. International français, meilleur passeur de D1 deux fois de suite (1994 et 1995), des coups de canon contre le FC Porto, le coup de tronche contre le Spartak Moscou, le caractère qu’il dément avoir eu mauvais, les cheveux au carré mi-long, le pied gauche soyeux, les courses dans l’espace, les combinaisons infernales avec Loko, Ouédec et N’Doram, le passeur génial du but d’anthologie de Patrice Loko contre le PSG… En 2015, nous avions rencontré Reynald Pedros, pour une longue interview croisée avec Patrice Loko et Nicolas Ouédec, à l’occasion du 20e anniversaire du titre de 1995, publiée dans le magazine So Foot #125 . Tout n’avait pu être publié. Voici quelques lignes supplémentaires, pour la plupart exclusives, qui passent bijou.C'est faux. Y en a beaucoup, même des entraîneurs, qui se sont servis de cette image pour me faire passer pour un petit con, un casse-couille, un mec qui s’intégrait pas. Mais j'ai jamais eu un problème dans un groupe, aucun souci de comportement. Alors oui, j’ai un caractère bien trempé, mais parce que j’ai des convictions, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Si j’ai pas compris et qu’on m’explique, c’est bon. Si on m’explique pas ou qu’on me raconte des bobards, ça me va pas. C’est comme ça. Mais je suis loin d’être un caractériel.Normal, parce que je ne pouvais pas les blairer, j’avais énormément de mal, je me protégeais pas mal. Ce n'était pas la notoriété qui me posait problème, ni les critiques, ou pas, sur les matches. Ça ne restait que du foot. Ce qui m'embêtait, c’était les rapprochements entre le terrain et la vie privée, perso. Je trouvais ça très réducteur, et même si ça avait été le cas, voilà, ça ne les regardait pas. Et ensuite, parce que tu ne voulais pas leur parler, tu t'exposais à leur méchanceté. J'en avais aussi marre de me battre pour que mes propos soient bien retranscrits. Au bout d'un moment, on me disait «» . Mais je n'allais pas non plus tenir un calepin, en disant «» etc… Donc, non, moi ça ne m'intéressait pas, les médias. Je ne courais pas après eux. Pas mal sont venus me chercher des noises sur la vie perso. Si nous, on allait fouiner dans la vie des journalistes en disant «» , le mec va me répondre, et c'est normal, «» . Moi, c’était pareil. Si j'ai envie de t'en parler, je t'en parle. Voilà. Point barre. Et puis ils disaient des trucs du genre «» , un truc insupportable parce que ce n'est pas la vérité. T’en avais d’autres qui me promettaient de ne parler que de foot et qui finalement, ne me parlaient que de pognon. Moi, ça, ça m'insupporte.Je n'y suis pas allé parce que mon ex-femme ne voulait pas y aller. Mon agent m’avait conseillé de ne pas m’engager là-bas si c’était pour partir seul et laisser la famille en France. Pas la peine. Et puis voilà, je vais à Marseille et finalement, trois mois après, je divorce. Bon… Mais ça ne se serait pas mieux passé si elle était restée en France et moi seul à Barcelone hein. C'est comme ça. Des regrets, tu ne peux les avoir qu'après. Et puis Marseille, je n'y suis pas allé non plus par défaut.En fait, dès l’année d’avant, juste après le titre de 95, les départs de Patrice (Loko) et Christian (Karembeu) me surprennent. Je suis sûr que c’est aussi pour ça que Coco arrête un an plus tard. Si Christian et Patrice restent, on est champion d’Europe, ou au moins en finale, j’en suis persuadé. Avec 2 ans de vie en plus, quelques moyens, ce groupe arrivé à maturité pouvait faire quelque chose de très très très fort. Quand je pars, moi, l’idée c’est de vivre la même chose qu’à Nantes mais un cran au-dessus. Comme jouer la Coupe d’Europe tous les ans par exemple. Mais je n'ai jamais réellement trouvé. Je me suis trompé quelque part dans les objectifs que je m'étais fixés parce que je n'ai pas su, moi, m'adapter à la situation. Je voulais absolument que ce soit comme à Nantes, y trouver les mêmes trucs, avec des joueurs comme à Nantes. Je voulais trouver du plaisir, du jeu.Quand Blazevic est arrivé, c'était le jour et la nuit. Il voulait une cassure entre Suaudeau, la formation, et ce que lui proposait. Il voulait faire autre chose. Ça a été un changement radical. Et puis même avec Suaudeau, cela n’a pas été si simple pour me faire une place chez les pros. A mon époque, la Coupe de la Ligue se jouait quand, en gros, les pros partaient en vacances. Donc, à Nantes, c’était le centre de formation qui la jouait. Et je me souviendrais tout le temps ce qu'avait demandé Laurent Guyot, dans le vestiaire, à Coco. «» . Et Coco nous a dit très clairement, «» Donc c'était clair pour nous. Une semaine plus tard, coup de fil, interdiction de recruter sinon on part en Ligue 2. «» . Si des mecs comme Bud ou les autres te disent le contraire, ils mentent parce qu’ils ne savaient pas où ils allaient avec nous. La chance qu'ils ont eus, c'est que ça a fonctionné de suite. Et je me souviens aussi que quelques temps avant cette décision administrative, Coco m’avait dit : «» Bah, je lui dis «» . «» «» , je lui réponds. Je m'en souviendrais tout le temps, c'était dans le sauna de la Jonelière. On faisait souvent des saunas où on causait. Et quelques temps après, on repart tous avec les pros. J'estime qu'on a sauvé le club. Voilà. Alors que ce n'était pas évident de leur côté de nous faire confiance. Peut-être qu'on n'avait pas montré les ingrédients suffisants pour qu'ils aient totalement confiance en nous au départ… Comme quoi, une carrière, ça tient à très peu de choses.Non, pas forcément. Chacun avait sa vie. Mais comme on se connaissait depuis le centre de formation, on n’avait pas forcément besoin de plus d’amitiés. Ce qui nous intéressait, c’était ce qu’il se passait sur le terrain. On pouvait parfois s’engueuler mais que pour des questions de foot, pour un mauvais déplacement, pour une mauvaise passe, des trucs du genre. Donc tu vois, c'est pas du gros gros clash hein.