Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du FC Nantes (3e)

Propos de José Touré issu de Prolongations d'Enfer, l'autobiographie de José, en collaboration avec Patrick Amory, Editions JC Lattès, 1994.

Le Parc des Princes s'apprête à être le théâtre d'un doublé, celui de Nantes. Les Canaris viennent d'empocher easy la D1 et se présentent face au PSG, en finale de Coupe de France, ce 11 juin 1983. Rapidement mené au score, Nantes revient grâce à Baronchelli puis prend les devants. José Touré reçoit dans les airs une passe de Seth Adonkor, et régale. «» Derrière les micros de TF1, les commentateurs s'extasient. Jean-Michel Larqué sort son plus beau lexique - «» - et Thierry Rolland envoie du «» pour décrire le bijou de José Touré. La finale sera finalement perdue par les Nantais (3-2), victime de Safet Susic.José Touré n'est pourtant pas brésilien. Il est né à Nancy d'un père malien, lui aussi footeux, et d'une mère française, a grandi entre Toulon, Limoges, Nantes, Ajaccio et Blois. Surdoué du ballon dans le 41, son style de jeu, tout en création, vitesse, puissance et dribbles caressés, suscite les convoitises. «, rappelle Touré.. » Plus rassurée par la perspective de Nantes, elle laisse son fiston y partir en stage. «» . Il y croisera surtout dans un premier temps un «» qui n'arrête pas de «» à chaque raté. «, s'énerve José.» A l'essai aux Basses Landes - la Jonelière n'existait pas encore -, José séduit tout de même le petit homme sec et s'engage en formation du côté du FC Nantes. Son premier vrai pote s'appelle William Ayache, qui l'avait pourtant mis KO après cinq jours de formation, sur un duel aérien. Les deux jeunes sont complémentaires : «» Le métier, c'est déjà apprendre qu'il faut faire sa place sur le terrain pour prétendre à faire le malin en dehors. «image-t-il.Après le KO de son pote Ayache, José enchaîne même avec une double entorse à la cheville, et cinq semaines de plâtre. Il est pourtant le seul Nantais à finir cette saison 1977-1978 international français Juniors. Il l'apprend de la bouche de Max Bossis. " «situe José."Félicitations"» Auteur d'un super tournoi en Italie, du côté de San Remo, José marque les esprits. Le sien d'abord : «» .Le quotidien de José à Nantes ne change pourtant pas. Il habite toujours la maison dévolue aux stagiaires, dite « maison de la ville-en-bois » , près de la place Canclaux, à Nantes, dirigée par Suzon, une «» , qui faisait très bien une recette au choux farci. «» , dit José. Sur les terrains, Suaudeau ne le ménage toujours pas : «» . Puis Touré met les bouchées doubles sur les pelouses et gagne la confiance et proximité de Coco. «'le fils de Coco'.» . José, qui joue en D3 avec la réserve, gagne dès le 19 octobre 1979 ses premières minutes professionnelles dans l'équipe drivée par Jean Vincent . Il se fait tout petit au contact des pros dans le vestiaire. «» José s'installe dans le vestiaire, pour profiter de son «» , et sur la pelouse, il entre à la 84et marque sur un centre de Pécout. «Touré a le droit de rentrer à Blois fêter ça, et fait la tournée des grands ducs avec ses copains, venus l'accueillir à la gare. «» . Cinq jours plus tard, José marque encore, en supersub, de la tête, mais en Coupe d'Europe cette fois-ci. Le 7 décembre, c'est une première titularisation pour lui. «» Le contrat stagiaire est définitivement devenu trop petit pour lui, même si Coco Suaudeau n'est jamais loin pour faire redescendre José sur terre et le convoque à son bureau. «'Au train où tu évolues mentalement par rapport à ce métier, si tu ne changes pas du tout au tout je ne te ferai pas signer pro à Nantes . Tu n'as pas l'esprit pour réussir dans ce sport chez nous'.» Les efforts sont récompensés en juillet 1980. José passe professionnel au FC Nantes . Après ses 300 à 500 francs par mois au centre de formation, ses 1200 à 3000 balles en tant que stagiaire selon ses apparitions chez les pros, José vaut désormais 4500 francs mensuels, «. »Après des années à vivre en collectivité, que ce soit au centre ou au service militaire, Touré découvre «» , boulevard Guisthau dans le centre-ville de Nantes , se paie un canapé et des fauteuils en osier «» , un tapis First time sur le sol, de grandes plantes vertes, et un «» . Histoire de déconnecter du foot, José prend même un prof, «» , mais le laissera un jour sur le palier de l'appartement, prétextant avoir vendu le Yamaha pour une guitare Gibson 1967. Pourquoi ? «» Son argent passe souvent dans les fringues de luxe, les bouquins de design, d'art déco. «Bref, tout roule pour José, sauf pour le compte en banque, qui présente un découvert de 70000 francs en janvier 1982. Le banquier prévient le club, qui s'engage alors dans une renégociation de contrat : prolongation de deux ans jusqu'en 1986, 200 000 francs à la signature pour éponger dettes et impôts et 15 000 francs par mois à partir de juillet 1982. Le montant ne fait pas sauter au plafond mais José est content. A 20 ans, il chiffre 13 buts en 25 matches sur la dernière saison, et retrouve Coco Suaudeau comme entraîneur, à l'été 82. «» . Positionné en numéro 10, José réussit à grandir dans l'ombre des 10 français du moment : Platini et Giresse. Et fait une saison 1982-1983 dantesque, récompensée par un titre de champion de D1 : «» Mieux encore : son contrat sera largement revalorisé après que son conseiller a découvert que Budzynski avait signé en janvier 1982 à la place de José, absent car en tournée à Tahiti. Touré passe à 65 000 francs mensuels pour 1983-84, 80 000 puis 90 000 pour les deux saisons suivantes, et 700 000 francs de prime supplémentaire à la signature, qu'il prête à son conseiller, Claude Berquez, pour qu'il s'achète une maison bourgeoise à Blois. Une somme qu'il n'a jamais revue.Cette saison 1983-84 est difficile pour José. S'il est en train d'atteindre son meilleur niveau, le très très haut niveau international, mais voit son début de saison gâchée par des pépins physiques à répétition. «» Pire que tout, il subit les premières sales rumeurs du milieu. Les on-dit racontent que José ne foule plus les pelouses car il serait en prison, pour viol ou proxénétisme, qu'il serait même atteint par le SIDA… Coco Suaudeau doit même éteindre sur le FR3 régional la rumeur et José s'avoue devenir «» sur les réelles intentions ses gens qu'il peut croiser. «» S'il parvient à refaire surface au cours de la saison, une nouvelle blessure l'empêchera de participer à l'Euro 1984 en France. Il se consolera avec les JO de Los Angeles, sous la houlette de Henri Michel, même si le tournoi s'arrêtera pour lui en quarts de finale, blessé contre l'Egypte. A Los Angeles, José retrouve au moins le sourire, une médaille d'or autour du cou et réussit d'ailleurs à emmener en virée celle qui lui donna la breloque lors du protocole. «L'amour, un leitmotiv pour José. Le premier amour de sa vie, Anne- Laure , est rencontré à 12 ans à Blois. «, frissonne José.» Les deux se fiancent quand José a 19 ans, Anne- Laure 17. «, commence celui qui ne se voit pas comme un tombeur.» . José tombe de nouveau amoureux au printemps 1983, «» , alors qu'il roulait dans Nantes dans son Austin blanche. «» . Epousée en 1987, elle partagera sa vie jusqu'en 1989.Ses deux dernières saisons nantaises sont rayonnantes. Nantes joue bien, même si les Canaris n'arrivent pas à retrouver leur titre de champion. Juste vice-champions. En équipe de France , José est clairement dans la bonne rotation pour les qualifications au Mondial 1986. «» , sourit José, qui gagne même la première coupe intercontinentale de l'histoire du foot français, avec un but à la clé, contre l' Uruguay , en 1985. «» . Le 19 mars 1986, Nantes accueille l' Inter Milan en quarts de finale de Coupe UEFA. " «» . José va manquer le Mundial. «» Après son opération, il se consolera chez Europe 1, en consultant de luxe, et prolonge les soirées par quelques virées dans la Bentley de Yannick Noah, avec son pote journaliste Patrick Amory.Puis c'est le temps de la rééducation, sept mois de rééducation à Saint-Jean de Monts, en Vendée,entrecoupés de quelques bons moments. Sa copine Sandrine, enceinte, s'installe à Noirmoutier, chez ses parents. «» Quand on lui donne quelques jours de repos avec le week-end au milieu, José peut également s'évader. «