Il s'appelle Henri

Il y a plusieurs Henri Michel. Le Henri Michel que connaissent les moins de quarante ans est un entraîneur un peu rond et gominé qui a parcouru le monde et accumulé les expériences plus ou moins concluantes avec le Maroc, les Emirats Arabes Unis ou les Mamelodi Sundowns. Ceux qui ont de la sympathie pour lui se souviennent de sa demi-finale de Coupe du monde avec les Bleus en 1986 et de sa finale de CAN avec la Côte d’Ivoire en 2006. Les autres, les ingrats, retiennent qu’il a enchaîné les piges de quelques mois pour des équipes obscures et qu’il s’est fait virer comme un malpropre des Bleus après s’être fait traiter de «» par Eric Cantona. En fait, les deux catégories se trompent, car Henri Michel est évidemment bien plus que ça.Les plus de quarante ans le savent, au premier rang desquels Jean-Claude Suaudeau, qui affirme sans détour que celui qu’il a vu débouler tout jeune à Nantes en 66 «» . Patrice Rio, arrivé quelques années plus tard au poste de défenseur central, parle lui de «» Encore une génération plus tard, José Touré n’a évolué avec Michel que lors de ses trois dernières saisons, mais il va encore plus loin que les autres dans la comparaison : «La raison de cette unanimité ? D’abord, Henri Michel a fait partie, de 1966 à 1982, du FC Nantes qui a le plus dominé son époque. Jugez plutôt : trois titres de champion en 73, 77 et 80 (avant un nouveau en 83, après son départ), quatre fois vice-champion (74, 78, 79, 81), une Coupe de France (79) et deux finales (70 et 73). Le Nantes d’Henri Michel conserve encore son ahurissant record d’invincibilité à domicile, qui aura duré du 15 mai 1976 au 7 avril 1981, soit 92 matchs. Et surtout Riton, après une intégration un peu compliquée à son arrivée en provenance d’Aix-en-Provence, aura été pendant une grosse dizaine d’années le capitaine de ce Nantes imbattable. «» , s’exclame encore aujourd’hui Gilles Rampillon, le neuf-et-demi de l’époque., décrit Patrice Rio.» Sur le terrain, Henri Michel est omniprésent et suinte la classe. Le menton levé, le geste sûr. «, résume Rampillon.» A l’entraînement, Michel mène toujours le peloton lors du footing. Après les matchs, il est le premier à organiser un pot pour souder une équipe qui ne pourrait pourtant pas l’être davantage., poursuit Suaudeau.» Une exigence qui appelle la constance. Avec Jean-Paul Bertrand-Demanes, Henri Michel est le joueur qui a joué le plus de matchs avec Nantes en première division (532 en tout) et, d’après Patrice Rio, il n’y en a pas un qui sort du lot : «» De quoi se demander pourquoi Henri Michel ne bénéficie pas, aujourd’hui, du statut qu’on accorde aux plus grands joueurs français, dans la lignée des Kopa, Platini, Zidane ou Giresse.Si le FC Nantes mené par Henri a marqué la D1, parfois marché dessus, il n'a jamais su voyager véritablement au-delà des frontières. Sur ses 16 saisons dans le 44, Henri n'a joué plus de quatre matches de coupe d'Europe en une saison qu'une seule fois, lors de la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe (C2 ou cette expression qui nous manque «» ) 1980. Nantes voit enfin le dernier carré, composé d'Arsenal, de la Juve et du Valence de Kempes, adversaire des Canaris. «, peste Rampillon.» José Touré s'étonnera, pour cette volée du retour, de la bave aux lèvres et des yeux injectés de sang des stars Kempes et Bonhof au coup de sifflet final. «, assure Henri Michel » .Une justification qui sent bon le Tour de France. Mais tous les anciens joueurs évoquant le sujet précisent que ce n'est qu'un ingrédient marginal de la relative faiblesse des Canaris en Europe. Henri Michel pointe les lacunes athlétiques - «» -, ou l'inefficacité devant le but : «» . Mais surtout le manque de folie. «. »Pour le public français, plus que nantais, le grain de folie du foot français de la décennie s'appelle Saint-Etienne, les Verts. «, confirme Patrice Rio."bon Nantes, c’est une bonne équipe, mais ils ne réussissent pas autant que Sainté » . D'autant que Sainté a bien soigné sa légende européenne. «, essaie Gilles Rampillon."On aurait pu passer".. »Ce n'est pas véritablement en équipe de France qu'Henri Michel consolera ses déceptions internationales. Avec 58 sélections de 1967 (!) à 1980, il a vraiment fait partie des meubles des Bleus. «, juge Riton.» Mince, Henri n'a pas brillé avec les Bleus. «» «» , ajoute Rio. Georges Carnus, international jusqu'en 1973 attendait pourtant d'Henri Michel qu'il soit la locomotive des Bleus : «» Pour Serge Chiesa, à la même période, une mauvaise perception de son attitude aurait aussi compliqué son intégration chez les internationaux : «» . La locomotive s'appellera finalement bien Michel, mais Platini. «, décrypte Rio.Leur position sur le terrain s'éloigneront davantage quand Henri descendra de son poste de 8 relayeur à celui de libéro à Nantes, à partir de 1978 jusqu'en 1982, sous les ordres de Jean Vincent . «, reprend Henri.. » José Arribas aurait déjà aimé voir Henri Michel en vigie de sa défense. Refus de l'intéressé. Henri a seulement concédé de moins utiliser son jeu long, un peu «» , qu'il utilisait beaucoup lors de sa période aixoise. A partir de l'automne 1978, et une mauvaise série de résultats en début de saison, il fait la doublette avec Patrice Rio derrière. Nantes se redresse, finit dauphin à 2 points de Strasbourg. Hugo Bargas , l'habituel co-taulier argentin de la défense, joue de moins en moins, jusqu'à partir à l'été 1979 pour Metz. Et le palmarès de Nantes avec Henri en libéro présente toujours bien. «» compte Rampillon. Son ancien coéquipier appréciait le signe fort envoyé aux adversaires : «On regretterait presque qu'Henri Michel n'ait pas fait une carrière entière en 5 pour «» . Trop complet pour être cantonné à ce rôle éloigné des buts adverses, «» dixit Coco et en dépit d'un port altier comme le Kaiser, Henri doit compenser quelques rares faiblesses pour ce poste reculé. «, détaille son acolyte Patrice Rio, qui a néanmoins vu Riton s'adapter.» . L'expérience prend fin quand Michel Hidalgo demande à Henri de lui succéder, après l'Euro 1984, à la tête de l'équipe de France. Le 8 devenu 5 range les crampons au terme de la saison 1982, et se fait la main avec l'équipe olympique, qu'il mène en finale et à la médaille d'or à L.A, aux JO de 1984.