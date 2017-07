Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du BVB

#43: Marcel Raducanu

#44: Wolfgang de Beer #42: Mirko Votava

Quand Raducanu joue pour la première fois à Dortmund, ce n'est pas encore sous les couleurs du BvB. L'heure est plutôt au rideau de fer et au régime de Ceausescu, qui tient son pays d'une main glaciale. Alors, comme parfois pendant la guerre froide, les déplacements sportifs servent aux défections. Venu avec le Steaua pour un match amical, Raducanu sort du terrain sur blessure... et disparaît des radars. Il vient de trouver refuge en Allemagne et cherche tous les moyens possibles pour rester sur place, quitte à faire l'erreur de signer deux contrats dans deux clubs différents : Dortmund et Hanovre. La FIFA n'apprécie pas la blague et le suspend pour plusieurs mois. Dortmund accepte finalement d'être son asile allemand lorsqu'il peut retrouver les terrains. Avec le maillot jaune et noir, il fait état de son talent de dribbleur, de son envie de jeu offensif, de sa qualité de passe et de vision : tout ce qui avait fait de lui une idole roumaine est encore là. Plus qu'un refuge, Raducanu trouve un club et une ville qui lui plaisent et qui conviennent à son football. Alors même après sa carrière, il reste pour des joueurs qui lui ressemblent, vifs des yeux et des jambes. Des joueurs comme Mario Götze, pensionnaire de son école de football dans son enfance. Il n'y a pas de hasard à Dortmund.