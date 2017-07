Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Borussia Dortmund

#21: Alfred Niepieklo

Très technique, habile des deux pieds et doté d'une capacité de centre au-dessus de la moyenne, l'ailier a donné de nombreux caviars à ses partenaires d'attaque, entre 1951 et 1960. Mais sans lui, l'histoire aurait probablement été différente pour le Borussia Dortmund. Meilleur buteur de l'Oberliga West en 1956 avec 24 réalisations, Alfred Niepieklo marque but sur but lors de la phase finale pour le titre. Neuf réalisations en phase de poules, contre Stuttgart, Hambourg et le Viktoria Berlin, et un dixième en finale contre le Karlsruher SC, le but de l'égalisation à 1-1, cinq minutes après l'ouverture du score par Ernst Kunkel. Le fameux but qui sonnera la révolte et qui permettra au BvB de l'emporter 4-2 et de soulever ainsi son premier titre de champion. L'année d'après, Niepieklo joue moins en raison des blessures, mais est quand même là en finale contre le HSV, rencontre au cours de laquelle il inscrit un doublé, pour une victoire 4-1 du BvB. Pour l'anecdote, l'autre buteur de la finale qui assure leau Borussia n'est autre qu'un des «» , Alfred Kelbassa, dont le fils est marié avec la fille de Niepieklo. La complicité sur et en dehors du terrain.