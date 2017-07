Mats Hummels, le bel homme moderne

#3: Mats Hummels

Un titre à Dortmund plutôt que six ailleurs

Un homme qui a marqué son temps

Oublions le départ pour le Bayern, à un moment où le Borussia Dortmund aurait bien aimé pouvoir compter sur ses derniers cadres pour résister en championnat. Mats Hummels sait que «(...)(qu’il doit)(lui). » Oublions. C’est une autre histoire. Mats Hummels, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre avec le Borussia Dortmund. Encore jeune poupon à tartiner du Nutella avec gourmandise, les cheveux devant les yeux, Mats Hummels a grandi avec le club pour devenir un homme de taille, un champion du monde reconnu comme l'un des meilleurs à son poste, avec des coups de patte bien sentis. Mats Hummels était hors norme sans être parfait de suite. En prêt, puis acheté par le BvB, il a fait des erreurs et a parfois coûté quelques points.Dans les grands matchs de Ligue des champions, il a même souvent paru trop frêle, trop inconstant. Malgré les sautes de concentration, Mats Hummels a été soutenu tout du long à Dortmund. Avec lui, l’équipe a progressé plus vite qu’aucune autre. Courant 2008, en quelques mois, la pire défense d’Allemagne devient la deuxième du pays, avec un gamin aux cheveux longs pour chef spirituel. Alors, en gommant ses lacunes et en appuyant sur ce qu'il aime faire, en n'hésitant pas à prendre le ballon pour le porter à l'avant, ou à effectuer sans cesse ces longues ouvertures avec ce terrible extérieur du pied, Mats Hummels a eu son style propre... qui a défini un Dortmund différent, celui des années 2010.Il a donné au club sa beauté, son romantisme, sa force de persuasion auprès du jeune public et des nouveaux fans qui découvraient Dortmund près de quinze ans après 1997. Après le titre de 2011, puis le doublé de 2012, le Jaune et Noir pouvait être mis en société sans être ridicule, avec même une certaine classe. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu le chef de bande de l'équipe qui a explosé le Bayern 5-2, qui a voulu y croire en finale de Ligue des champions et qui pensait vraiment concurrencer lesur le long terme. Il est alors le fer de lance des critiques contre le choix opportuniste de Mario Götze, qui file chez le puissant au moment où l’outsider pensait s’établir. C’est Hummels qui résume l’ambition et la stature de son club. «Dès 2012, un an plus tôt, il se félicitait dansque le club soit pris au sérieux par le Bayern, les deux clubs au coude-à-coude en championnat. L’ambition, la transfusion du Bayern dans les veines jaune et noir passaient par lui. Par ses mots. Mieux, Hummels affirmait avec force que le romantisme était pour lui, en lui, avec une confiance aveugle en la réussite du BvB. Il était le joueur qui préférait «» .Alors tant pis pour le départ sans grâce, dans la confusion, malpropre. Dortmund retiendra les nombreux gestes dingues, debout comme couché, avec ou sans le ballon, dans le jeu et sur phase arrêtée. Mats Hummels a brillé comme aucun autre défenseur. Il a été unique en son genre pour le BvB. Il est irremplaçable dans l’histoire du club. Thomas Tuchel a dû le concéder en le voyant partir. «» Tout cela restera donc un doux et heureux souvenir pour quiconque aimant lesdepuis des années, et inoubliable pour ceux qui les découvraient avec lui. Tout cela reste aujourd'hui encore inoubliable pour Mats Hummels lui-même, qui concède après un an en Bavière qu’un retour serait possible. Seulement, il y a la théorie et la pratique. Avec l’âge et l’expérience acquise à Dortmund, Hummels aurait dû l’apprendre.