Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Benfica Lisbonne

#43: Óscar Cardozo

#44: Espírito Santo #42: Valdo

» En une phrase, Jorge Jesus résume parfaitement le style de jeu de l’attaquant paraguayen. Du haut de son mètre 94, Óscar Cardozo étonne par sa nonchalance et cette course peu académique qui obligent les supporters à se questionner sur ces neuf millions d’euros déboursées par Benfica pour l’arracher du Newell's Old Boys. Sauf qu’au moment de compter les buts, ces mêmes supporters se rendent compte de l’importance du Paraguayen. Cinq saisons - sur sept disputées - à plus de vingts buts, dont une à 38 en 2009-2010. Et surtout des pions importants comme ce triplé face au Sporting Portugal en 2012 ou ce doublé en demi-finale retour de Ligue Europa face au Fenerbahçe en 2013, avant d’égaliser en finale face à Chelsea sur penalty quelques semaines plus tard (1-2). Habitués aux penaltys en force dans la lucarne, Cardozo tente alors d’adoucir son geste en finale de Ligue Europa 2014. Malheureusement, le portier portugais de Séville, Beto, stoppe sa tentative et inflige une seconde défaite consécutive en finale de C3 au SLB. Un coup dur pour Cardozo qui quittera Lisbonne, après plusieurs faux départs, un an plus tard avec deux petits championnats dans la besace.