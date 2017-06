Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Benfica Lisbonne

#12: Vitor Baptista

Un George Best portugais, sur le papier ça tient plutôt de l’oxymore. Surtout au début des années 1970, alors que l’Estado Novo pose encore un bonnet de nuit sur le pays. C’était mal connaître Vitor Baptista, belle et grande gueule et homme libre avant tout. Que choisir dans une vie menée sans entraves ? Il y a les arrivées en Jaguar (avec chauffeur) à l’entraînement, une scène de fusillade à l’aéroport de Rio après avoir raté l’avion de son équipe, la déchéance entre vols minables et cette mort au premier jour de 1999 dans un cabanon du cimetière de Sétubal dont il était devenu l’homme à tout faire. Dans l’histoire officielle de Benfica, il est resté «» .Ce 12 février 1978, Baptista passe une partie du derby contre le Sporting le nez plongé dans le gazon à la recherche de sa boucle, perdue après la célébration d’un but d’anthologie. «» , relate Toni son coéquipier et un des derniers à ne pas lui avoir tourné le dos lors de sa déchéance. Quand on évoquait avec lui son ami, le moustachu racontait un garçon attachant, un peu fou et un avant-centre quelque part «» . De 1971 à 1978, Baptista inscrit 50 buts en 121 matchs. Mais plus si personne ne se souvient de ses stats, de son port altier, il reste une légende, un gros sentiment de gâchis et une boucle d’oreille.