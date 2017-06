Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Bayern Munich

#35: Robert Lewandowski

Vidéo

#36: Jérôme Boateng #34: David Alaba

Il y a des moments où l’on regarde un match de football et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Par exemple, les quatre buts inscrits par l’Allemagne contre le Brésil en demi-finales de Coupe du monde en l’espace de six minutes (7-1), ou encore les cinq pions marqués par Robert Lewandowski ce fameux 22 septembre 2015 face au VfL Wolfsburg. Après avoir passé toute la première mi-temps sur le banc, le Polonais entre sur la pelouse et va livrer une prestation majuscule. Un plat du pied gauche, frappe du droit et re-frappe du droit : triplé bouclé en 3'22. Puis un quatrième but, pour un quadruplé en 5'42. Et enfin une volée, pour le quintuplé. En 8 minutes et 59 secondes, Robert Lewandowski a montré pourquoi il était un attaquant complet, racé, technique, malin et tueur. Ne lui reste plus qu’à soulever la Ligue des champions pour définitivement faire partie des plus grands.