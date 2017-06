Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Bayern Munich

#26: Werner Olk

Arrivé dans le sud de l'Allemagne en provenance de Hanovre, le natif de Prusse Orientale n'a, de ses propres dires, jamais vraiment appris le bavarois. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre le brassard de capitaine et de guider les Sepp Maier, Gerd Müller et autres Franz Beckenbauer vers l'élite. Car au moment de la création de la Bundesliga en 1963, il ne pouvait y avoir qu'une seule équipe de Munich, et c'est le 1860 (alors plus puissant et plus populaire) qui a été choisi, au détriment du FC Bayern. Pas grave : le FCB montera en 1.Bundesliga dès la saison 65/66, pour ne plus jamais la quitter. Et Werner Olk aura beau soulever la Coupe d'Allemagne en 1966, faire le doublé Coupe-C2 en 1967 avant de finir sur un doublé Coupe-championnat en 1969, son plus beau souvenir restera la montée en première division. Pas de parade ni de fête sur le balcon de la mairie, mais simplement un tour d'honneur dans le stade et un bon resto à Viktualienmarkt. Avec du mousseux coupé à la Weizenbier. Une autre époque.