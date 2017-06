Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire du Bayern Munich

#10: Robben/Ribéry

#11: Franz Roth #9: Paul Breitner

L'un arrive en 2007 en pleine montée en puissance, l'autre signe deux ans plus tard après avoir été rejeté comme un malpropre par le Real Madrid. Malgré ces deux années d'écart, les destins de Robben et Ribéry se croisent et se mêlent au Bayern pour ne plus former qu'un. Évoquer Ribéry et ses titres munichois revient à rendre hommage aux coups de rein et la « spéciale » de Robben. Souligner la tête de mule et l'individualisme de Robben doit être contrebalancé par les singeries et l'esprit de groupe de Franck Ribéry. L'un balance avec l'autre, chacun de son côté, pour devenir « Robbery » dans les médias et les esprits des supporters de l'Allianz Arena. Ensemble, ils doivent faire face à l'émergence du Borussia Dortmund et à quelques humiliations. Mais ensemble, ils savent réagir et frapper plus fort le BvB, pour pousser jusqu'à la plus belle année de l'histoire récente du Bayern. En 2013, c'est Robben qui bat Weidenfeller à Wembley, sur une offrande de Ribéry. Au Français les passes décisives, au Néerlandais les buts les plus importants. À eux deux une place indissociable dans le panthéon du club.