Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de Manchester United (du 6e au 4e)

Oui, Denis Law aura un jour détesté le but. Il faut revenir au 27 avril 1974, à Old Trafford, pour le croire. L’enfant d’Aberdeen vient alors de rechanger de veste depuis quelques mois et vit ces dernières semaines de footballeur professionnel. Law n’est plus un joueur de Manchester United et vient de revenir à Manchester City. «» , racontait-il en 2012 dans les colonnes du. L’histoire retiendra que Denis Law, statufié devant Old Trafford aux côtés de Charlton et Best, a un jour fait descendre le club de sa vie en deuxième division. Terrible, non ? Assez pour détruire une légende ? En aucun cas, car Law, c’était la, c’était le Roi, c’était un amoureux du but, un Ballon d’Or, un champion d’Europe, et des chiffres : 237 buts en 398 titularistions. Ce n’est peut-être pas pour rien qu’un jour, les parents Bergkamp ont décidé d’appeler leur fils Dennis. La vie d’une légende, quoi.