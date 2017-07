Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de Manchester United (du 50e au 30e)

#44: Paul McGrath

#45: Nicky Butt #43: Robin van Persie

» dit récemment Ron Atkinson, l’homme qui fit venir l’Irlandais à Old Trafford en 1982. Et comment lui donner tort ? Sur le terrain, McGrath était une bête d’agressivité, d’explosivité, de ténacité, plus fin qu’il n’y paraissait avec le ballon. Hors du terrain, McGrath était le chaos. Plus retord que Terry. Plus alcoolisé qu’Adams. Abandonné par son père, placé à l’orphelinat par son mère, horrifiée que sa famille découvre qu’elle avait eu un enfant hors mariage, avec un homme de couleur qui plus est, McGrath rencontra l’alcool à l’âge de 18 ans et ce fut un coup de foudre. Entre 82 et 89, l’Irlandais était l’un des piliers de l’équipe, mais surtout le patron de laqui habitait le club. Le cercle était vicieux. Plus McGrath buvait, plus il se blessait (au genou habituellement), plus il avait de temps pour boire. Et, quand il jouait, McGrath veillait à ne jamais crier trop fort. Histoire que ses partenaires et adversaires ne puissent sentir son haleine. Après de multitudes clashes et amendes, Ferguson finit par le vendre à Aston Villa en 89. Non sans regret. «