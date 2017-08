Les 50 joueurs qui ont écrit l'histoire de Manchester United (du 29e au 15e)

#15: David Beckham

Au départ, David Beckham ne caressait qu’un seul rêve : celui de jouer toute sa vie à Manchester United. Puis les années sont passées et la mèche la plus soignée du Royaume a voulu devenir plus qu’un simple joueur. Plus que l’idole d’Old Trafford. Plus que ce numéro 7 iconique. Pour le plus grand regret de Sir Alex : «» . Mais avant de devenir leet un produit marketing à la popularité internationale, l’Anglais a été un délice permanent pour le peuple rouge. Membre éminent de laaux côtés de Giggs, Scholes, les frères Neville et Butt, il grandit dans l’amour des. L’Angleterre prend en pleine gueule le talent du bambin quand il décide de s’annoncer avec la manière, le 17 août 1996, en inscrivant cette praline magique de plus de soixante mètres face à Wimbledon.Dès lors, la machine est lancée. En onze années passées dans son club chéri, « Becks » a été l’un des ailiers les plus performants dans l’histoire de la Premier League. Un style inimitable dans son couloir : le buste droit, l’équilibre parfait, le pied réglé au millimètre malgré une vitesse de course relative. Second du Ballon d’or en 1999 – année où il réalise le triplé avec Manchester –, Beckham a offert au « Théâtre des Rêves » une foison de passes décisives (152), de caviars, de coups francs irrésistibles et 85 buts en 394 apparitions. Avant d’être rattrapé par son goût pour la lumière. Jugé peu à peu moins impliqué par Fergie, la rupture est consommée après une prestation indigne contre Arsenal, en février 2003, lorsque le manager écossais balance une chaussure dans l’arcade sourcilière droite de son milieu de terrain. Quelques mois plus tard, Beckham s’en ira rejoindre le projet pompeux des Galactiques du Real Madrid. Sans jamais oublier son seul vrai jardin.